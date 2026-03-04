مجدي مرشد: المرحلة الراهبة تتطلب أعلى درجات اليقظة والرقابة الصارمة على الأسواق

أكد الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرحلة الراهنة التي تشهد توترات إقليمية على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، تتطلب أعلى درجات اليقظة والرقابة الصارمة على الأسواق، منعًا لأي محاولات لاستغلال الأوضاع ورفع الأسعار على المواطنين دون مبرر.

وقال مرشد في تصريح له اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت مبكرًا باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم تأثر المواطن بتداعيات الأزمات الخارجية.

وشدد على أن أي محاولات من بعض التجار أو المحتكرين لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة تمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، مؤكدًا ضرورة تفعيل أدوات الرقابة التموينية والتفتيش المفاجئ، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.

وأضاف وكيل لجنة الصحة، أن الحكومة أعلنت بوضوح توافر احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية يكفي لعدة أشهر، إلى جانب التنسيق الكامل بين وزارات التموين والصحة والداخلية والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بشكل يومي.

وأشار مرشد إلى أن الحفاظ على استقرار السوق مسؤولية مشتركة، تتطلب وعي المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تخزين السلع، مؤكدًا أن الدولة قادرة على إدارة الأزمة بكفاءة كما فعلت في أزمات سابقة.