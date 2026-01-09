أسعار ومواصفات كيا كارنفال في السوق السعودي.. عائلية فاخرة

تُعد كيا كارنفال واحدة من أبرز السيارات العائلية التي طُرحت في السوق السعودي، حيث تركز السيارة بشكل واضح على المساحة الرحبة، مع دمج تقنيات حديثة، إلى جانب منظومة متقدمة من وسائل السلامة وعناصر الرفاهية والتحكم.

محرك وأداء كيا كارنفال

تعتمد كيا كارنفال على محرك بنزين مكوّن من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 272 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 11.2 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 72 لتراً.

كيا كارنفال

أبعاد وتصميم كيا كارنفال

تأتي كيا كارنفال بأبعاد خارجية كبيرة حيث يبلغ طولها 5,155 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,995 ملم، وارتفاعها 1,740 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3,090 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,965 كجم.

كيا كارنفال

تقنيات وتجهيزات كيا كارنفال

زودت كيا كارنفال بحزمة تقنية متقدمة، تشمل شاشة ترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة، مع شاشة عدادات بنفس القياس في بعض الفئات، وتدعم السيارة أنظمة الاتصال الحديثة مثل أبل كاربلاي والبلوتوث، لتسهيل ربط الهواتف الذكية، كما تتوفر شواحن لاسلكية للأجهزة المتوافقة، إلى جانب نظام صوتي من BOSE يضم 12 سماعة.

كيا كارنفال

وتحتوي كيا كارنفال على سبع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في قوى الجر، كما تشمل تجهيزاتها أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير من الخروج عن المسار، والمساعدة على البقاء داخله، والتحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى تنبيه حركة المرور الخلفية، وتتوفر حساسات أمامية وخلفية، مع كاميرا خلفية، وإمكانية الترقية إلى نظام رؤية محيطية 360 درجة.

سعر كيا كارنفال في السوق السعودي

قدمت كيا كارنفال في السعودية بسعر يبدأ تقريبًا من 144,276 ريال سعودي.