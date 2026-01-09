قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
سماء رمضان على موعد مع حدث استثنائي.. ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك
وزير الزراعة: حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة
استشهاد 14 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا كارنفال في السوق السعودي.. عائلية فاخرة

كيا كارنفال
كيا كارنفال
صبري طلبه

تُعد كيا كارنفال واحدة من أبرز السيارات العائلية التي طُرحت في السوق السعودي، حيث تركز السيارة بشكل واضح على المساحة الرحبة، مع دمج تقنيات حديثة، إلى جانب منظومة متقدمة من وسائل السلامة وعناصر الرفاهية والتحكم.

محرك وأداء كيا كارنفال

تعتمد كيا كارنفال على محرك بنزين مكوّن من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 272 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 11.2 كيلومتر لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 72 لتراً.

كيا كارنفال

أبعاد وتصميم كيا كارنفال

تأتي كيا كارنفال بأبعاد خارجية كبيرة حيث يبلغ طولها 5,155 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,995 ملم، وارتفاعها 1,740 ملم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3,090 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,965 كجم.

كيا كارنفال

تقنيات وتجهيزات كيا كارنفال

زودت كيا كارنفال بحزمة تقنية متقدمة، تشمل شاشة ترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة، مع شاشة عدادات بنفس القياس في بعض الفئات، وتدعم السيارة أنظمة الاتصال الحديثة مثل أبل كاربلاي والبلوتوث، لتسهيل ربط الهواتف الذكية، كما تتوفر شواحن لاسلكية للأجهزة المتوافقة، إلى جانب نظام صوتي من BOSE يضم 12 سماعة.

كيا كارنفال

وتحتوي كيا كارنفال على سبع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في قوى الجر، كما تشمل تجهيزاتها أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير من الخروج عن المسار، والمساعدة على البقاء داخله، والتحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى تنبيه حركة المرور الخلفية، وتتوفر حساسات أمامية وخلفية، مع كاميرا خلفية، وإمكانية الترقية إلى نظام رؤية محيطية 360 درجة.

سعر كيا كارنفال في السوق السعودي

قدمت كيا كارنفال في السعودية بسعر يبدأ تقريبًا من 144,276 ريال سعودي.

كيا كارنفال كيا كارنفال مواصفات كيا كارنفال سعر كيا كارنفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

صرف معاشات شهر فبراير

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

ترشيحاتنا

أوكرانيا

أوكرانيا.. مقـ.تل شخصين وإصابة خمسة في هجوم روسي على كييف

ترامب

ترامب: ما تفعله الصين في تايوان يعتمد على الرئيس شي جين بينج

احتجاجات في إيران

تعطل قنوات الحكومة الإيرانية على تيليجرام

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد