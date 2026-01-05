سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي

تعزز شركة هيونداي الكورية الجنوبية من وجودها في السوق السعودي؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تغطي فئات متعددة، ويأتي طراز هيونداي كريتا 2026 كأحد أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

محرك وأداء هيونداي كريتا 2026

تعتمد هيونداي كريتا 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل بنظام التنفس الطبيعي، ويولد قوة تبلغ 115 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 144 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، وتُسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 17.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تصميم السيارة هيونداي كريتا 2026

يأتي التصميم الخارجي لكريتا 2026 بطابع رياضي واضح، مدعوم بتفاصيل حديثة، حيث جاءت المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية بتقنية LED، ما يمنح السيارة مظهرًا عصريًا، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية، إلى جانب لمسات انسيابية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

تجهيزات هيونداي كريتا 2026

توفر هيونداي كريتا 2026 مقاعد مكسوة بالجلد الصناعي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة وسطية قياسية قياس 8 بوصات، تدعم ربط الهاتف الذكي عبر “آبل كار بلاي” و"أندرويد أوتو"، كما تأتي شاشة العدادات الرقمية بمقاس 4.2 بوصة، وتتكامل منظومة الترفيه مع سماعات إضافية، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

زُودت هيونداي كريتا 2026 بحزمة من أنظمة السلامة الأساسية تشمل مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، كما تدعم السيارة مساعد الصعود على المرتفعات، ولتسهيل عمليات الركن، تتوفر حساسات خلفية وكاميرا.

أسعار هيونداي كريتا 2026 في السعودية

تُطرح هيونداي كريتا 2026 في السوق السعودي بـ 3 فئات رئيسية، حيث تأتي فئة سمارت بسعر 87,285 ريالًا، بينما تُعرض فئة كومفرت بسعر 96,485 ريالًا، وتتوفر فئة كومفرت بطلاء ثنائي بسعر 97,635 ريالًا.