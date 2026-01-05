قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليب موتور تكشف عن أحدث ميني فان.. D99 بتكنولوجيا عصرية| صور

ليب موتور D99
ليب موتور D99
صبري طلبه

كشفت ليب موتور الصينية عن إطلاق طرازها الجديد D99، في تعزز حضور العلامة ضمن فئة سيارات الفان العائلية، مع تقديم مفهوم حديث يواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الطراز ليجمع بين الحلول الكهربائية الكاملة والتقنيات الهجينة المتطورة، مستهدفًا الباحثين عن مساحة رحبة، بالإضافة إلى الاعتمادية العالية، وتجربة تنقل تتماشى مع متطلبات العصر.

ليب موتور D99 

ليب موتور D99 ومنظومة كهربائية بمدى طويل

تعتمد ليب موتور D99 في نسختها الكهربائية بالكامل على بنية تقنية متطورة بجهد 1000 فولت، ما ينعكس على كفاءة الأداء وسرعة الشحن، حيث تستمد السيارة طاقتها من بطارية ضخمة بسعة 115 كيلوواط ساعة من إنتاج CATL، تتيح مدى قيادة يصل إلى نحو 720 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

نسخة هجينة بقدرات غير مسبوقة

إلى جانب الإصدار الكهربائي، تقدم ليب موتور نسخة المدى الممتد التي تعتمد على نظام هجين متطور، مزود ببطارية بسعة 80.3 كيلوواط ساعة، تُعد الأكبر من نوعها، وتمكن هذه البطارية السيارة من قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر باستخدام الطاقة الكهربائية فقط، قبل الحاجة إلى دعم نظام توليد الطاقة.

ليب موتور D99 

تصميم ليب موتور D99 وأبرز التجهيزات 

يبرز التصميم الخارجي لليب موتور D99 مزيجًا واضحًا من الطابع العصري والوظيفة العملية، حيث تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية تعزز الانسيابية، إلى جانب شريط إضاءة خلفي ممتد بتقنية LED يمنحها حضورًا مميزًا.

ويظهر الجزء الأمامي بتصميم قصير وحاد، مع لمسات تصميمية توحي بالقوة، أبرزها الجنوط الرياضية ذات الطابع العصري بإطلالة أقرب إلى الدرع الحربي، مع شبكة سفلية باللون الأسود، إضافة إلى الإضاءة النهارية الأمامية والكاميرات المدمجة التي تدعم أنظمة المساعدة.

ليب موتور D99 

من المتوقع أن تقدم ليب موتور D99 مقصورة داخلية تركز على الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تشير التوقعات إلى توافر شاشات عرض متعددة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسهل الربط مع الهواتف الذكية، كما يُنتظر أن تشمل المقصورة إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق يلبي احتياجات الركاب، إلى جانب نظام صوتي عالي الأداء يعزز تجربة الترفيه أثناء القيادة.

وتستهدف ليب موتور من خلال D99 تقديم تجربة عائلية متكاملة، وهو ما ينعكس في المقاعد المزودة بخاصية التحكم الكهربائي، والمساحات الداخلية الواسعة التي تناسب الاستخدام اليومي والسفر، كما يُتوقع أن تزود السيارة بحزمة متقدمة من أنظمة الحماية ومساعدات السائق، بما يعزز من مستويات الأمان ويواكب المعايير الحديثة في هذا القطاع.

ليب موتور D99

