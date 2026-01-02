قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات كهربائية.. مواصفات جيب Compass "وحش الـ SUV"

صبري طلبه

تواصل جيب الأمريكية  تألقها في عالم السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن النسخة الرياضية صاحبة اللقب Compass، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة من التجهيزات العصرية، تدخلها في منافسة قوية من عدد كبير من الاصدارات القوية ضمن تلك الفئة.

أداء ومحرك جيب Compass بمنظومة هجينة 

يعتمد الطراز الأساسي من جيب كومباس الجديدة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات مدعوم بمولد كهربائي، ليعمل كنظام هجين معتدل يوازن بين الأداء والكفاءة، وتبلغ القوة الناتجة عن هذه المنظومة 107 كيلووات، ما يعادل 145 حصانًا، مع قدرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومترًا في الساعة، ويسجل هذا الإصدار معدلًا يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيب Compass نسخة كهربائية بمدى 500 كم

تطرح الشركة الأمريكية نسخة كهربائية بالكامل تعتمد على محرك يولد قوة 157 كيلووات، أي ما يعادل 213 حصانًا، وتستمد هذه النسخة طاقتها من بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تدعم السيارة قدرة شحن تصل إلى 160 كيلووات، وتبلغ السرعة القصوى لهذا الإصدار 180 كيلومترًا في الساعة.

إصدارات كهربائية أقوى بمدى أطول

تتضمن التوسعة المرتقبة أيضًا طرح نسخة كهربائية بقوة 170 كيلووات، تعادل 213 حصانًا، مع مدى قيادة يصل إلى 650 كيلومترًا، وهو ما يمثل قفزة واضحة في قدرات التنقل مقارنة بالإصدار الكهربائي الحالي، وتستعد الشركة لتقديم إصدار دفع رباعي يستطيع أن يولد قوة 275 كيلووات، أي ما يعادل 375 حصانًا، مع مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر.

تصميم السيارة جيب Compass

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.80 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.55 متر، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما، مقدمة عصرية ومقاطع ضوئية متعددة، مع مصابيح حادة الشكل، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب مرايات كهربائية ذات إشارات ضوئية.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

