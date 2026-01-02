بقدرات كهربائية.. مواصفات جيب Compass "وحش الـ SUV"

تواصل جيب الأمريكية تألقها في عالم السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن النسخة الرياضية صاحبة اللقب Compass، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع باقة من التجهيزات العصرية، تدخلها في منافسة قوية من عدد كبير من الاصدارات القوية ضمن تلك الفئة.

أداء ومحرك جيب Compass بمنظومة هجينة

يعتمد الطراز الأساسي من جيب كومباس الجديدة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات مدعوم بمولد كهربائي، ليعمل كنظام هجين معتدل يوازن بين الأداء والكفاءة، وتبلغ القوة الناتجة عن هذه المنظومة 107 كيلووات، ما يعادل 145 حصانًا، مع قدرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 195 كيلومترًا في الساعة، ويسجل هذا الإصدار معدلًا يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيب Compass

جيب Compass نسخة كهربائية بمدى 500 كم

تطرح الشركة الأمريكية نسخة كهربائية بالكامل تعتمد على محرك يولد قوة 157 كيلووات، أي ما يعادل 213 حصانًا، وتستمد هذه النسخة طاقتها من بطارية بسعة 80 كيلووات ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، كما تدعم السيارة قدرة شحن تصل إلى 160 كيلووات، وتبلغ السرعة القصوى لهذا الإصدار 180 كيلومترًا في الساعة.

جيب Compass

إصدارات كهربائية أقوى بمدى أطول

تتضمن التوسعة المرتقبة أيضًا طرح نسخة كهربائية بقوة 170 كيلووات، تعادل 213 حصانًا، مع مدى قيادة يصل إلى 650 كيلومترًا، وهو ما يمثل قفزة واضحة في قدرات التنقل مقارنة بالإصدار الكهربائي الحالي، وتستعد الشركة لتقديم إصدار دفع رباعي يستطيع أن يولد قوة 275 كيلووات، أي ما يعادل 375 حصانًا، مع مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر.

جيب Compass

تصميم السيارة جيب Compass

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.80 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.55 متر، بالإضافة إلى جنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما، مقدمة عصرية ومقاطع ضوئية متعددة، مع مصابيح حادة الشكل، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب مرايات كهربائية ذات إشارات ضوئية.