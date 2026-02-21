قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظات

أسوان.. إزالة 89 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود المرحلة الثانية من الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، حيث تم إزالة 89 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 34 ألف و 731 م2 .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعد تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الدولة ماضية بقوة وحسم فى إسترداد حق الشعب ، وفرض سيادة القانون على كافة أشكال التعديات لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشدداً على الإستمرار فى التنسيق المتواصل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الإزالات دون تهاون ، والتعامل الفورى مع أى محاولة تعدى جديدة ، وإزالتها فى المهد .

مع المرور الميدانى اليومى لرصد أى مخالفات مستحدثة ، والتدخل السريع لإزالتها ، وكذا تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بشكل دورى لضمان سرعة الإكتشاف والإستجابة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

