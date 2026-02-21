أسوان.. إزالة 89 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود المرحلة الثانية من الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، حيث تم إزالة 89 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 34 ألف و 731 م2 .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف، وحالات تعد تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الدولة ماضية بقوة وحسم فى إسترداد حق الشعب ، وفرض سيادة القانون على كافة أشكال التعديات لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، مشدداً على الإستمرار فى التنسيق المتواصل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الإزالات دون تهاون ، والتعامل الفورى مع أى محاولة تعدى جديدة ، وإزالتها فى المهد .

مع المرور الميدانى اليومى لرصد أى مخالفات مستحدثة ، والتدخل السريع لإزالتها ، وكذا تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بشكل دورى لضمان سرعة الإكتشاف والإستجابة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .