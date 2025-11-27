الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

كشفت جيب عن سيارتها الجديدة ريكون الكهربائية، في خطوة تمثل انتقالًا مهمًا للعلامة الأمريكية المتخصصة في الطرق الوعرة نحو فئة المركبات عديمة الانبعاثات.

ويأتي هذا الطراز ليؤكد رغبة جيب في الحفاظ على هويتها الخاصة في القيادة الصحراوية والبيئات الصعبة باصدارات الطرق الوعرة الرياضية، مع تقديم منظومة كهربائية توفر القوة نفسها التي اعتادها محبو سيارات جيب التقليدية.

جيب ريكون

منظومة دفع كهربائية مزدوجة بقوة 647 حصان

تستند ريكون في أدائها إلى محركين كهربائيين يشكلان معًا منظومة دفع قوية يبلغ مجموع قدرتها 476 كيلووات، أي ما يعادل 647 حصان، وهذه إشارة عن قدرات حقيقية خارج الطرق الممهدة، مع نظام الدفع الرباعي الكهربائي.

بطارية كبيرة لسيارة جيب وماذا عن التسارع؟

تتيح القوة الكبيرة للسيارة الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية، وهو رقم يضع ريكون ضمن أسرع سيارات الدفع الكهربائي متعددة الاستخدام، وتم تجهيزها ببطارية سعة 100 كيلووات ساعة تعمل بجهد 400 فولت، ما يمنح السيارة مدى يصل إلى نحو 450 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

جيب ريكون

مقصورة وتصميم السيارة

تأتي ريكون مزودة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، مع شاشة وسطية كبيرة بحجم 14.5 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5 المعروف بدعمه للتطبيقات الحديثة وسلاسة الاستخدام، وتشمل التجهيزات مكيف هواء متطور، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، إلى جانب وسائد هوائية متعددة وحساسات حركة وكاميرا خلفية، فضلًا عن أنظمة مساعدة تعمل على التحكم في الفرامل لضمان أعلى درجات الأمان.

جيب ريكون

تعتمد السيارة على إطارات كبيرة مقاس 33 بوصة، ما يعزز قدراتها على اجتياز التضاريس القاسية، وتتيح جيب إمكانية إزالة الأبواب والنوافذ والزجاج الخلفي بالكامل بدون أدوات، للحفاظ على هوية الطرازات المخصصة للمغامرات، ويأتي السقف الزجاجي كتجهيز قياسي، مع توفر خيار سقف Sky One-Touch Power Top الذي يفتح كهربائيًا بلمسة واحدة.