وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

جيب ريكون
جيب ريكون
صبري طلبه

كشفت جيب عن سيارتها الجديدة ريكون الكهربائية، في خطوة تمثل انتقالًا مهمًا للعلامة الأمريكية المتخصصة في الطرق الوعرة نحو فئة المركبات عديمة الانبعاثات.

ويأتي هذا الطراز ليؤكد رغبة جيب في الحفاظ على هويتها الخاصة في القيادة الصحراوية والبيئات الصعبة باصدارات الطرق الوعرة الرياضية، مع تقديم منظومة كهربائية توفر القوة نفسها التي اعتادها محبو سيارات جيب التقليدية.

جيب ريكون 

 

منظومة دفع كهربائية مزدوجة بقوة 647 حصان

تستند ريكون في أدائها إلى محركين كهربائيين يشكلان معًا منظومة دفع قوية يبلغ مجموع قدرتها 476 كيلووات، أي ما يعادل 647 حصان، وهذه إشارة عن قدرات حقيقية خارج الطرق الممهدة، مع نظام الدفع الرباعي الكهربائي.

بطارية كبيرة لسيارة جيب وماذا عن التسارع؟ 

تتيح القوة الكبيرة للسيارة الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية، وهو رقم يضع ريكون ضمن أسرع سيارات الدفع الكهربائي متعددة الاستخدام، وتم تجهيزها ببطارية سعة 100 كيلووات ساعة تعمل بجهد 400 فولت، ما يمنح السيارة مدى يصل إلى نحو 450 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

جيب ريكون 

 

مقصورة وتصميم السيارة 

تأتي ريكون مزودة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، مع شاشة وسطية كبيرة بحجم 14.5 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5 المعروف بدعمه للتطبيقات الحديثة وسلاسة الاستخدام، وتشمل التجهيزات مكيف هواء متطور، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، إلى جانب وسائد هوائية متعددة وحساسات حركة وكاميرا خلفية، فضلًا عن أنظمة مساعدة تعمل على التحكم في الفرامل لضمان أعلى درجات الأمان.

جيب ريكون 

تعتمد السيارة على إطارات كبيرة مقاس 33 بوصة، ما يعزز قدراتها على اجتياز التضاريس القاسية، وتتيح جيب إمكانية إزالة الأبواب والنوافذ والزجاج الخلفي بالكامل بدون أدوات، للحفاظ على هوية الطرازات المخصصة للمغامرات، ويأتي السقف الزجاجي كتجهيز قياسي، مع توفر خيار سقف Sky One-Touch Power Top الذي يفتح كهربائيًا بلمسة واحدة.

جيب ريكون جيب ريكون سيارة جيب ريكون السيارة جيب ريكون

