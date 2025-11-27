50 ألف عبوة شهريا .. الصيادلة تكشف سبب أزمة بنج الأسنان

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، وجود أزمة ونقص في بنج الأسنان خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يعتمد على ثلاث شركات فقط لإنتاج هذا النوع من البنج؛ شركتان محليتان بالإضافة إلى شركة ثالثة مستوردة.

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الاستهلاك الشهري لمصر يبلغ نحو 50 ألف عبوة، مؤكدًا أن أطباء الأسنان يحصلون على البنج من خلال تطبيق خاص بهم تابع لنقابة الأسنان، وهو ما يحدّ من انتشار المنتج في السوق العام.

البنج الفرنسي المستورد

وكشف محفوظ رمزي، عن وجود كميات كبيرة من البنج الفرنسي المستورد محتجزة حاليًا داخل الموانئ، رغم الحاجة الماسة إليها، مطالبًا بضرورة طرح بنج الأسنان في الصيدليات بدلًا من قصر بيعه على نقابة الأسنان، بما يساهم في حل الأزمة وضبط التوزيع.

تصدير بنج الأسنان

وأعرب محفوظ رمزي، عن أمنيته في أن يرتفع إنتاج وتصدير بنج الأسنان من مصر، قائلًا: "نتمنى زيادة صادرات بنج الأسنان، وقادرون على تغطية الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 200%، ويجب تصدير الفائض"، مشيرًا إلى أن الفارق السعري بين البنج المحلي والمستورد كبير جدًا، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالإنتاج وإنما بالتوزيع فقط، في ظل توفر قدرات إنتاجية كافية لتغطية احتياجات السوق.