المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

فورد رينجر موديل 2026
فورد رينجر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد رينجر موديل 2026، وتنتمي رينجر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وهي مستمرة في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات المحركات القوية .

فورد رينجر موديل 2026

محرك فورد رينجر موديل 2026

تستمد سيارة فورد رينجر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2300 سي سي، وتنتج قوة 270 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد رينجر موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد رينجر موديل 2026 محرك سعة 2700 سي سي تيربو، وتنتج قوة 315 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة إلي ان سيارة فورد رينجر موديل 2026 بها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 405 حصان، وعزم دوران 430 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد رينجر موديل 2026

فورد رينجر موديل 2026

زودت سيارة فورد رينجر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه SYNC 4A مقاس 12 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 8بوصة، وبها نظام Apple CarPlay، وبها Android Auto لاسلكيًا بشكل قياسي، بالإضافة إلى لوحة شحن لاسلكي متاحة كخيار.

فورد رينجر موديل 2026

كما ان سيارة فورد رينجر موديل 2026 بها، نظام تحكم آلي في المناخ ثنائي المناطق وفتحات تهوية خلفية قياسية في طرازات الكابينة المزدوجة، وبها واجهات أمامية وخلفية محدثة، وشبكة معاد تصميمها وخيارات عجلات جديدة.

وسائل الأمان بـ فورد رينجر موديل 2026

تمتلك سيارة فورد رينجر موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام المساعدة في منع الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء .

فورد رينجر موديل 2026

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد في عام 1903 على يد هنري فورد، وسرعان ما أحدثت ثورة في صناعة السيارات بتقديمها الطراز "T" عام 1908، الذي أصبح سيارة موثوقة بأسعار معقولة، ثم أضافت خط التجميع المتحرك عام 1913 لتسريع عملية الإنتاج.

وأدت الابتكارات إلى انتشار واسع للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتحول فورد إلى واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم. 

