شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد رينجر موديل 2026، وتنتمي رينجر لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وهي مستمرة في تقديم مجموعة متنوعة من خيارات المحركات القوية .
محرك فورد رينجر موديل 2026
تستمد سيارة فورد رينجر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2300 سي سي، وتنتج قوة 270 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
ويوجد بـ سيارة فورد رينجر موديل 2026 محرك سعة 2700 سي سي تيربو، وتنتج قوة 315 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
بالاضافة إلي ان سيارة فورد رينجر موديل 2026 بها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 405 حصان، وعزم دوران 430 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
مواصفات فورد رينجر موديل 2026
زودت سيارة فورد رينجر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه SYNC 4A مقاس 12 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 8بوصة، وبها نظام Apple CarPlay، وبها Android Auto لاسلكيًا بشكل قياسي، بالإضافة إلى لوحة شحن لاسلكي متاحة كخيار.
كما ان سيارة فورد رينجر موديل 2026 بها، نظام تحكم آلي في المناخ ثنائي المناطق وفتحات تهوية خلفية قياسية في طرازات الكابينة المزدوجة، وبها واجهات أمامية وخلفية محدثة، وشبكة معاد تصميمها وخيارات عجلات جديدة.
وسائل الأمان بـ فورد رينجر موديل 2026
تمتلك سيارة فورد رينجر موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام المساعدة في منع الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء .
تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات
تأسست شركة فورد في عام 1903 على يد هنري فورد، وسرعان ما أحدثت ثورة في صناعة السيارات بتقديمها الطراز "T" عام 1908، الذي أصبح سيارة موثوقة بأسعار معقولة، ثم أضافت خط التجميع المتحرك عام 1913 لتسريع عملية الإنتاج.
وأدت الابتكارات إلى انتشار واسع للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتحول فورد إلى واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم.