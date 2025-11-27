النصر السعودي يواصل تحضيراته قبل التوجه إلى أبوظبي

يواصل نادى النصر السعودى بقيادة المدير الفنى البرتغالى جورجى جيسوس تحضيراته قبل التوجه إلى أبوظبى.

ومن المقرر أن يتجه فريق النصر السعودى إلى أبوظبى يوم 7 ديسمبر المقبل من أجل تنظيم معسكر إعدادى لمدة 5 أيام تتزامن مع توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة كأس العرب.

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» السعودية فقد قرر جورجى جيسوس خوض تدريبين فى الرياض يومى 5 و6 ديسمبر قبل التوجه إلى أبوظبى.

ويغيب عن مسعكر أبوظبى اللاعبون الدوليون: نواف العقيدى، نواف بوشل، عبد الإله العمرى، أيمن يحيى، عبد الله الخيبرى، وراغد النجار لمشاركتهم مع المنتخب السعودى فى بطولة كأس العرب.

وكان جيسوس قد منح لاعبى العالمى راحة لمدة 8 أيام بعد الفوز على استقلال دوشنبة الطاجيكى أمس برباعية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال آسيا2.