إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
أصل الحكاية

هدية ترامب الذهبية لـ رونالدو.. صنعها الرئيس ومن أغلى التكريمات | ماذا تعرف عنها ؟

أمينة الدسوقي

حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، باستقبال استثنائي داخل البيت الأبيض خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المفتاح الذهبي للبيت الأبيض” في احتفالية وصفت بأنها واحدة من أكثر لحظات التكريم تميزًا في عام 2025.

زيارة بدعوة رسمية ضمن الوفد السعودي

وجاءت زيارة رونالدو تزامنا مع وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، إذ شارك النجم البرتغالي في عشاء رسمي أقامه الرئيس ترامب على شرف الوفد السعودي  الرياضي.

للأم والشريكة ..كريستيانو رونالدو يهنئ جورجينا رودريغز بعيد ميلادها شاهد

واستقبل ترامب رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز بحفاوة لافتة، ورافقهما في جولة شاملة داخل أروقة البيت الأبيض.

مفتاح بتصميم رئاسي خاص

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن المفتاح الذهبي الذي تلقاه رونالدو يُعد من أغلى وأندر التكريمات الرئاسية، إذ صممه ترامب بنفسه، وهو أمر لم يفعله أي رئيس أميركي من قبل.

كما أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن المفتاح مصنوع من النحاس الأصفر ويقدم داخل صندوق خشبي فاخر يحمل ختم الرئاسة الأميركية وصورة للبيت الأبيض.

ويمنح هذا التكريم لشخصيات محدودة جدًا، أبرزهم إيلون ماسك ورئيس الوزراء الياباني الأسبق تارو آسو  ويُعد رونالدو أول رياضي في التاريخ يحصل على هذا الشرف.

رونالدو يشكر ترامب ويوثق اللحظة

ونشر رونالدو صورا له مع ترامب أثناء تسلمه المفتاح برفقة جورجينا، موجها شكره للرئيس الأميركي على حسن الاستقبال.

 وبعد الزيارة، شارك ترامب فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي على منصة "تروث سوشيال"، يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم مع رونالدو داخل البيت الأبيض، وكتب معلقا:
"رونالدو شخص رائع، أحببت لقائه. إنه ذكي للغاية ورائع."

سيلفي يهز العشاء الرئاسي

شهد العشاء الرسمي لحظة لافتة عندما التقط رونالدو “سيلفي العام”، بحسب وصف المتابعين، حيث ظهر في الصورة عدد من الشخصيات المؤثرة عالميا، بينهم الملياردير إيلون ماسك، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إلى جانب جورجينا رودريغيز.

وخلال كلمته في الحفل، عبر ترامب عن إعجابه الكبير برونالدو، مشيرًا إلى أن ابنه بارون يعدّ من أكبر معجبيه قائلاً:
"ابني قابل رونالدو، وأعتقد أنه يحترمني أكثر الآن لأنني قدمته له."

 زيارة رونالدو إلى البيت الأبيض

مثلت زيارة رونالدو للبيت الأبيض حدثا لافتًا في المشهد الرياضي والسياسي، حيث شارك في جولات رسمية، والتقى شخصيات قيادية أميركية، كما ناقش تعاون رياضيا وثقافيا ضمن الوفد السعودي.

كما استعرض البيت الأبيض خلال الزيارة قاعات ومتاحف رئاسية، واطلع النجم البرتغالي على مقتنيات تاريخية، في جلسة وصفت بأنها “ودية وشبه عائلية”.

ورغم كون الزيارة ذات طابع بروتوكولي، فإن استقبال ترامب لرونالدو حمل طابعًا احتفاليًا، يؤكد حضور اللاعب العالمي وتأثيره العابر للرياضة، ويعكس في الوقت نفسه العلاقة المتنامية بين الرياضة والدبلوماسية في المرحلة الحالية.
 

