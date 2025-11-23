قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

لا تبدو العلاقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي وقائد منتخب بلاده، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في أفضل حالاتها فرغم المسيرة الاستثنائية لصاروخ ماديرا البالغ من العمر 40 عاماً، تزداد المؤشرات التي تعكس حالة التوتر والصراع البارد بين الطرفين.

آخر هذه الإشارات جاء بعد نشر الفيفا ملصقا دعائياً لكأس العالم 2026، تضمن أبرز نجوم المنتخبات المشاركة دون ظهور رونالدو في الصورة، قبل أن يعيد لاحقاً إدراج صورته تحت ضغط الجماهير.

لكن حذف الصورة لم يكن سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من المواقف التي اعتبرها جمهور رونالدو «صفعات مباشرة» من الفيفا.

 أزمة الصورة الدعائية لكأس العالم

أثار الملصق الدعائي لبطولة 2026 ضجة واسعة بعد تجاهل رونالدو، رغم إدراج صور العديد من النجوم وعلى رأسهم منافسه التاريخي ليونيل ميسي.

ورغم إعادة صورته لاحقاً، اعتبر الجمهور الأمر محاولة متعمدة لتقليل حضور "الدون" في المشهد العالمي، وخاصة في مونديال ربما يكون الأخير في مسيرته.

هذه الحادثة كشفت بوضوح حجم الفجوة بين الفيفا والنجم البرتغالي.

التوتر المستمر بسبب جائزة "الأفضل"

لطالما كانت جائزة "الأفضل" التابعة للفيفا من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لرونالدو، الذي شعر مراراً بأن تقييماته غير عادلة.

وتسببت اختيارات الفيفا في مقاطعة رونالدو للحفل في أكثر من مناسبة، بعد تجاهل إنجازاته الفردية وإسهاماته الواضحة سواء مع الأندية أو المنتخب.

تجاهل إنجازاته واستبعاده المتكرر من الجوائز

رغم تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين، وفوزه بدوري الأمم الأوروبية 2025 واقترابه من تسجيل الألف هدف، إلا أن الفيفا استبعده بشكل لافت من قائمة المنافسين على جوائز الأفضلية.

وبات هذا الاستبعاد عادة سنوية، دفعت رونالدو لتوجيه انتقادات علنية للفيفا بسبب ما وصفه بـ"عدم الإنصاف".

اختيار إنتر ميامي لكأس العالم للأندية

أثار الفيفا الجدل حين اختار نادي إنتر ميامي لتمثيل الدوري الأمريكي في كأس العالم للأندية الأخيرة، رغم عدم تتويجه بلقب الدوري.

وبرر كثيرون هذا الاختيار بالرغبة في ضمان مشاركة ليونيل ميسي في البطولة، بينما لم يحظى النصر السعودي ومعه رونالدو بالمعاملة ذاتها، رغم إنجازاتهما المحلية والقارية.

مجاملات مونديال 2022 وتجاهل "الدون"

تعمق الشعور بالغبن لدى رونالدو خلال كأس العالم 2022، إذ لم يُحتسب له هدف مثير للجدل أمام أوروغواي، وسط حديث عن تكرار مجاملات تحكيمية لميسي واحتساب ضربات جزاء أثارت الجدل.

هذه الأحداث عززت قناعة لدى جزء من الجماهير بأن الفيفا يمنح معاملة خاصة للنجم الأرجنتيني على حساب غريمه البرتغالي.

 استبعاده من تشكيلة فيفبرو لأول مرة

في عام 2022، خرج رونالدو للمرة الأولى منذ سنوات طويلة من تشكيلة "فيفبرو" لأفضل 11 لاعباً في العالم.

ورغم أن الاختيار يأتي عبر تصويت اللاعبين، إلا أن هذا الاستبعاد جاء في عهد إنفانتينو، ما اعتبره كثيرون "صفعة رمزية" جديدة لصاروخ ماديرا.

كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي كأس العالم 2022 كأس العالم 2026

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

