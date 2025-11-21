قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو فى البيت الأبيض.. ترامب يشعل منصات التواصل بفيديو مع الدون| إيه الحكاية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل بعد نشره مقطع فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المكتب البيضاوي.


فيديو بالذكاء يثير ضجة على مواقع التواصل

ونشر ترامب الفيديو عبر منصته “تروث سوشال”، مرفقًا بتعليق قال فيه: “رونالدو رجل رائع. استمتعت بلقائه في البيت الأبيض. ذكي جدًا ورائع!” وسرعان ما لفت نشطاء إلى أن المقطع مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، رغم ظهوره بأسلوب يوحي بأنه حقيقي.

كريستيانو رونالدو

عشاء رسمي يجمع رونالدو بشخصيات بارزة

وجاء التفاعل بعد أيام من مشاركة رونالدو في حفل عشاء رسمي أقامه ترامب تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضر المأدبة عدد من أبرز الشخصيات الدولية، بينهم مايك جونسون رئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والملياردير إيلون ماسك.

وخلال كلمته، قال ترامب ممازحا إن ابنه الأصغر بارون من “أشد المعجبين برونالدو”، مضيفًا: "أعتقد أنه يحترم والده أكثر الآن".

زيارة إلى المكتب البيضاوي تتصدر اهتمام الجمهور

وكانت صور رونالدو داخل المكتب البيضاوي برفقة ترامب وخطيبته جورجينا رودريغيز قد تصدرت مواقع التواصل، حيث ظهر اللاعب البرتغالي مبتسمًا بينما يتبادل الحديث مع الرئيس الأمريكي.

رونالدو في البيت الأبيض

كما التقطت صور لرونالدو وهو يسير مع ترامب في “ممشى المشاهير الرئاسي” داخل البيت الأبيض، وسط أجواء ودية بين الطرفين.

رونالدو يشكر ترامب وسيلفي مع ماسك وإنفانتينو

ونشر رونالدو على حسابه في إنستجرام سلسلة صور تجمعه بترامب وجورجينا، ووجه رسالة شكر قال فيها: "شكرًا لك سيدي الرئيس على دعوتك وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا. لكل منا ما يقدمه، وأنا على استعداد لإلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يتميز بالشجاعة والمسؤولية والسلام."

كما التقط رونالدو خلال العشاء “سيلفي” جمعه بإيلون ماسك ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهي صورة لاقت انتشارًا واسعًا بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي للشخصيات الظاهرة فيها.

تقدير متبادل وإشادة خلال الحفل

وخلال الأمسية، شكر ترامب النجم البرتغالي على حضوره، مؤكدا أن لقاءه مع بارون ترامب كان “لحظة مميزة”، وأضاف: "أود أن أشكركما على حضوركما. إنه لشرف كبير بالفعل."

وجلس رونالدو في الصفوف الأمامية داخل القاعة الشرقية للبيت الأبيض، بالقرب من المكان الذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي كلماتهما أمام الحضور.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترامب رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الهلال السوداني

الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر 2-1 في افتتاح مجموعات دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

انطلقت صباح اليوم بطولة العالم لكرة القدم الامريكية ب دبي في الامارات

انطلاق بطولة العالم الودية لكرة القدم الأمريكية في دبي

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد