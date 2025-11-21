رونالدو فى البيت الأبيض.. ترامب يشعل منصات التواصل بفيديو مع الدون| إيه الحكاية

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل بعد نشره مقطع فيديو معدل بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المكتب البيضاوي.



فيديو بالذكاء يثير ضجة على مواقع التواصل

ونشر ترامب الفيديو عبر منصته “تروث سوشال”، مرفقًا بتعليق قال فيه: “رونالدو رجل رائع. استمتعت بلقائه في البيت الأبيض. ذكي جدًا ورائع!” وسرعان ما لفت نشطاء إلى أن المقطع مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، رغم ظهوره بأسلوب يوحي بأنه حقيقي.

عشاء رسمي يجمع رونالدو بشخصيات بارزة

وجاء التفاعل بعد أيام من مشاركة رونالدو في حفل عشاء رسمي أقامه ترامب تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضر المأدبة عدد من أبرز الشخصيات الدولية، بينهم مايك جونسون رئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، و رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والملياردير إيلون ماسك.

وخلال كلمته، قال ترامب ممازحا إن ابنه الأصغر بارون من “أشد المعجبين برونالدو”، مضيفًا: "أعتقد أنه يحترم والده أكثر الآن".

زيارة إلى المكتب البيضاوي تتصدر اهتمام الجمهور

وكانت صور رونالدو داخل المكتب البيضاوي برفقة ترامب وخطيبته جورجينا رودريغيز قد تصدرت مواقع التواصل، حيث ظهر اللاعب البرتغالي مبتسمًا بينما يتبادل الحديث مع الرئيس الأمريكي.

كما التقطت صور لرونالدو وهو يسير مع ترامب في “ممشى المشاهير الرئاسي” داخل البيت الأبيض، وسط أجواء ودية بين الطرفين.

رونالدو يشكر ترامب وسيلفي مع ماسك وإنفانتينو

ونشر رونالدو على حسابه في إنستجرام سلسلة صور تجمعه بترامب وجورجينا، ووجه رسالة شكر قال فيها: "شكرًا لك سيدي الرئيس على دعوتك وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا. لكل منا ما يقدمه، وأنا على استعداد لإلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يتميز بالشجاعة والمسؤولية والسلام."

كما التقط رونالدو خلال العشاء “سيلفي” جمعه بإيلون ماسك ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهي صورة لاقت انتشارًا واسعًا بالنظر إلى الثقل الاقتصادي والسياسي للشخصيات الظاهرة فيها.

تقدير متبادل وإشادة خلال الحفل

وخلال الأمسية، شكر ترامب النجم البرتغالي على حضوره، مؤكدا أن لقاءه مع بارون ترامب كان “لحظة مميزة”، وأضاف: "أود أن أشكركما على حضوركما. إنه لشرف كبير بالفعل."

وجلس رونالدو في الصفوف الأمامية داخل القاعة الشرقية للبيت الأبيض، بالقرب من المكان الذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي كلماتهما أمام الحضور.