فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة

طمأن حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، الجماهير المصرية على الحالة الصحية للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه في حالة جيدة ومستقرة حاليًا.



وأوضح الشربيني أن المهندس هاني أبو ريدة تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت سريعًا ويتابع الأمور بصورة طبيعية.



وأضاف رئيس بعثة المنتخب أن أبو ريدة حرص على متابعة ما تبقى من المباراة عبر شاشات التلفاز، واطمأن على لاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب نهاية اللقاء.



وأكد الشربيني، أن رئيس اتحاد الكرة أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، متمنيًا استكمال المشوار بنجاح وتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المهندس هاني أبو ريدة للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.