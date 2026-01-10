بعد انتهاء خطبته على سيرا إبراهيم.. الكابتن محمد اليماني ضيف برنامجها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
فن وثقافة

 حلّ الكابتن محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، ضيفًا على برنامج «الطريق» الذي تقدمه سيرا إبراهيم على شاشة قناة TEN، في لقاء اتسم بالصدق والعمق والاحترافية، حيث استعرض أبرز محطات مسيرته الرياضية والإنسانية، معبّرًا عن تقديره الكبير للعلاقة التي تجمعه بالإعلامية، القائمة على الاحترام والمودة رغم الانفصال السابق.

وتناول اليماني بداياته المضيئة، مؤكدًا أن مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 شكّلت نقطة التحول الأبرز في مسيرته، قائلًا:«كأس العالم للشباب كانت نقطة تحول في مسيرتي عام 2001».

وتحدّث عن أهمية الاحتراف المبكر، مشددًا على أن الفرص الحقيقية تُصنع في سن صغيرة، وأن التجربة الأوروبية تقوم على تطوير اللاعب قبل النظر إلى المكاسب المالية، موضحًا أن المبالغة في المطالب المالية تعرقل تطور المواهب وتؤثر سلبًا على مستقبل الكرة المصرية.

وأشاد اليماني بتجارب اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مؤكّدًا أن محمد صلاح أعاد رسم الصورة الذهنية للاعب المصري عالميًا، وفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال الجديدة، مستكملًا ما بدأه نجوم سابقون مثل أحمد حسام ميدو، ومشيرًا إلى أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي سهّل عملية اكتشاف اللاعبين مقارنة بالماضي.

كما تناول تأثير الشهرة على حياة اللاعبين، مؤكدًا أن الثبات والاتزان هما الفيصل في التعامل مع الأضواء، وأن مرحلة ما بعد الاعتزال من أصعب المراحل، إذ تتطلب دعمًا نفسيًا ومعنويًا، واستمرار اللاعب ضمن منظومة العمل الرياضي حتى لا يشعر بالعزلة أو التهميش.

وأفصح اليماني عن أصعب فترات حياته عقب الحادث الذي تعرّض له في بلجيكا، مؤكدًا أنه أُصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة لعدة أشهر، في توقيت كان يستعد فيه للانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، مشددًا على أن الإيمان بقضاء الله والتفكير الإيجابي كانا السبيل لتجاوز الأزمة.

واختتم الكابتن محمد اليماني حديثه في البرنامج بالتأكيد على رضاه الكامل بقضاء الله، وأن التفكير الإيجابي والتمسّك بالأمل هما الطريق الحقيقي للاستمرار داخل الحياة الرياضية وخارجها.

ورغم أن الحادث أنهى مسيرته الاحترافية مبكرًا، ظل اسم الكابتن محمد اليماني حاضرًا بقوة كأحد أبرز نجوم منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2001، وواحدًا من المواهب التي تركت بصمة حقيقية في ذاكرة الكرة المصرية لما امتلكه من موهبة كبيرة وشخصية متزنة واحترام واسع داخل الوسط الرياضي.

ويُذكر أن العلاقة بين محمد اليماني والإعلامية سيرا إبراهيم اليوم قائمة على صداقة قوية يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، رغم انفصالهما عن الخطوبة في السابق.

