بعد انتهاء خطبته على سيرا إبراهيم.. الكابتن محمد اليماني ضيف برنامجها

حلّ الكابتن محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، ضيفًا على برنامج «الطريق» الذي تقدمه سيرا إبراهيم على شاشة قناة TEN، في لقاء اتسم بالصدق والعمق والاحترافية، حيث استعرض أبرز محطات مسيرته الرياضية والإنسانية، معبّرًا عن تقديره الكبير للعلاقة التي تجمعه بالإعلامية، القائمة على الاحترام والمودة رغم الانفصال السابق.

وتناول اليماني بداياته المضيئة، مؤكدًا أن مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للشباب عام 2001 شكّلت نقطة التحول الأبرز في مسيرته، قائلًا:«كأس العالم للشباب كانت نقطة تحول في مسيرتي عام 2001».

وتحدّث عن أهمية الاحتراف المبكر، مشددًا على أن الفرص الحقيقية تُصنع في سن صغيرة، وأن التجربة الأوروبية تقوم على تطوير اللاعب قبل النظر إلى المكاسب المالية، موضحًا أن المبالغة في المطالب المالية تعرقل تطور المواهب وتؤثر سلبًا على مستقبل الكرة المصرية.

وأشاد اليماني بتجارب اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مؤكّدًا أن محمد صلاح أعاد رسم الصورة الذهنية للاعب المصري عالميًا، وفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال الجديدة، مستكملًا ما بدأه نجوم سابقون مثل أحمد حسام ميدو، ومشيرًا إلى أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي سهّل عملية اكتشاف اللاعبين مقارنة بالماضي.

كما تناول تأثير الشهرة على حياة اللاعبين، مؤكدًا أن الثبات والاتزان هما الفيصل في التعامل مع الأضواء، وأن مرحلة ما بعد الاعتزال من أصعب المراحل، إذ تتطلب دعمًا نفسيًا ومعنويًا، واستمرار اللاعب ضمن منظومة العمل الرياضي حتى لا يشعر بالعزلة أو التهميش.

وأفصح اليماني عن أصعب فترات حياته عقب الحادث الذي تعرّض له في بلجيكا، مؤكدًا أنه أُصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة لعدة أشهر، في توقيت كان يستعد فيه للانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، مشددًا على أن الإيمان بقضاء الله والتفكير الإيجابي كانا السبيل لتجاوز الأزمة.

واختتم الكابتن محمد اليماني حديثه في البرنامج بالتأكيد على رضاه الكامل بقضاء الله، وأن التفكير الإيجابي والتمسّك بالأمل هما الطريق الحقيقي للاستمرار داخل الحياة الرياضية وخارجها.

ورغم أن الحادث أنهى مسيرته الاحترافية مبكرًا، ظل اسم الكابتن محمد اليماني حاضرًا بقوة كأحد أبرز نجوم منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2001، وواحدًا من المواهب التي تركت بصمة حقيقية في ذاكرة الكرة المصرية لما امتلكه من موهبة كبيرة وشخصية متزنة واحترام واسع داخل الوسط الرياضي.

ويُذكر أن العلاقة بين محمد اليماني والإعلامية سيرا إبراهيم اليوم قائمة على صداقة قوية يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، رغم انفصالهما عن الخطوبة في السابق.