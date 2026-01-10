موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما الليلة، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب؛ ليواجه نظيره منتخب السنغال يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساء.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل، حيث نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة حملت طابعًا خاصًا؛ نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر فيما قلص كوت ديفوار الفارق إلى هدف واحد في الشوط الأول.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 51.

وأضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني في شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطني في الدقيقة 73.