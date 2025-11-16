قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد طرده الأول دوليا.. من ينقذ رونالدو في مونديال 2026؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه أمام تهديد حقيقي قد يحرمه من المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، بعد حصوله على أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية التي امتدت 22 عامًا و226 مباراة.

طرد تاريخي يضع مشاركة رونالدو في خطر

وجاء الطرد خلال مواجهة أيرلندا في دبلن، والتي خسرها المنتخب البرتغالي بنتيجة 0-2 ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد تدخل بالمرفق على المدافع دارا أوشيا.

كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي

 ورغم أن الحكم أشهر بطاقة صفراء أولا، فإن العودة لتقنية الفيديو "VAR" حولت القرار إلى بطاقة حمراء مباشرة.

البرتغال تتحرك لتخفيف العقوبة

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى لجنة الانضباط، بهدف تقليل العقوبة المتوقعة إلى الحد الأدنى.

ويستند الدفاع إلى أن رونالدو كان يتعرض لشد متكرر في قميصه داخل منطقة الجزاء، وهو ما تظهره بوضوح عدة لقطات تلفزيونية وصور التقطتها الجماهير في المدرجات.

هدف البرتغال إيقاف مباراة واحدة فقط

يسعى الاتحاد البرتغالي إلى تخفيف العقوبة إلى مباراة واحدة فقط، بحيث يقضي رونالدو الإيقاف أمام أرمينيا في ختام التصفيات، ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم منذ أول مباراة.

رونالدو

لكن هذا السيناريو يبقى رهين قرار لجنة العقوبات، التي قد تنظر إلى التدخل باعتباره سلوكًا عدوانيًا.

لوائح فيفا قد تعقد الموقف

تشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى عقوبات متفاوتة حسب نوع المخالفة، وتتمثل في:

إيقاف مباراتين على الأقل للخطأ الجسيم.

إيقاف لا يقل عن 3 مباريات للسلوك العنيف.

إيقاف 3 مباريات أو أكثر عند الاعتداء، بما في ذلك الضرب بالمرفق.

وبما أن العقوبات الإضافية لا تنفذ في المباريات الودية، فإن أي قرار بزيادة الإيقاف سيرحل تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ما قد يحرم رونالدو من الظهور في أول مباراة أو حتى مباراتين من دور المجموعات.

ترقب برتغالي لقرار الحسم

رغم حالة القلق، يعول الاتحاد البرتغالي على قوة المستندات المقدمة والسجل الانضباطي النظيف لرونالدو، آملا أن تخفف العقوبة إلى الحد الأدنى وأن يتمكن القائد من قيادة منتخب بلاده في بداية مشواره المونديالي.

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخب البرتغالي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاتحاد البرتغالي رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

ياسين جسيم

موهبة عربية.. نجم شاب يشعل سباق التعاقدات في أوروبا| من هو؟

كواكب

لأول مرة في تاريخ الرصد الفلكي.. انفجار نجمي خارق قد يمزق أغلفة الكواكب

كرة ذهبية

اكتشاف كرة ذهبية غامضة في أعماق المحيط تثير حيرة العلماء.. ما القصة؟

بالصور

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد