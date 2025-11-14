خلال 3 أسابيع.. فيفا يحسم موقف رونالدو من الإيقاف في كأس العالم

يُرجّح أن يواجه كريستيانو رونالدو انتظارًا لمدة ثلاثة أسابيع لمعرفة مدة إيقافه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.



وقد يُوقَف نجم البرتغال مباراتين أو ثلاث مباريات؛ بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمس الخميس لاعتدائه بمرفقه على مدافع أيرلندا دارا أوشيا خلال الخسارة 2-0 في دبلن.



واستغرق فيفا ثلاثة أسابيع بعد انتهاء جولات تصفيات كأس العالم 2026 لنشر قائمة عالمية بالأحكام التأديبية، بما في ذلك البطاقات الحمراء وحوادث مثل شغب الجماهير.



وأصبح الفيفا الآن تحت ضغط زمني أقل لمعالجة القضايا، إذ لا توجد مباريات تصفيات كأس العالم حتى مارس، ولكن هناك اهتمام كبير بنتيجة قضية رونالدو.



ورفض فيفا اليوم الجمعة تحديد جدول زمني للقضية.



والإيقاف لمباراة واحدة إلزامي، وسيُنفذ يوم الأحد عندما تستضيف البرتغال، متصدرة المجموعة، أرمينيا، متذيلة الترتيب الفوز سيؤهل فريق رونالدو إلى النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قواعد الاتحاد الدولي



وتنص قواعد فيفا التأديبية على الإيقاف "لمباراتين على الأقل في حالة اللعب غير العادل الجسيم" أو 3مباريات على الأقل في حالة السلوك العنيف".

ويجب قضاء المباريات الإضافية التي تتجاوز العقوبة الإلزامية في المنافسات، في كأس العالم - إذا تأهلت البرتغال يوم الأحد كما هو متوقع - وليس في المباريات الودية التي تسبق البطولة.



واستدار رونالدو وضرب بمرفقه الأيمن ظهر أوشيا بينما كانا ينتظران تمرير الكرة حوالي الساعة من عمر المباراة في ملعب أفيفا، إذ كانت أيرلندا متقدمة بشكل مفاجئ بنتيجة 2-0.



وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في البداية، لكنه رفعها إلى الحمراء بعد دقائق بعد مراجعة الفيديو على شاشة الملعب.



وقال مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، في دبلن: "لا أعتقد أنها ضربة مرفق، بل ضربة بكامل الجسم، من الواضح أنه عندما يحاول الابتعاد عن المدافع، أعتقد أن الحركة تبدو أسوأ مما هي عليه في الواقع".



وتابع: "لكن من مكان الكاميرا، تبدو وكأنها ضربة مرفق، نقبلها، قد تكون بطاقة حمراء، ولكن لأسباب وجيهة".



الإيقافات في حالات مماثلة

يتعين على قضاة التأديب في الفيفا الآن تحديد ما إذا كان رونالدو مذنبًا بارتكاب خطأ جسيم أو سلوك عنيف.



تم فرض إيقاف مباراتين وثلاث مباريات على لاعبين طُردوا الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم بسبب خطأ جسيم.



تم إيقاف مدافع قطر طارق سلمان مباراتين لتدخله العنيف على لاعب منافس من الإمارات العربية المتحدة، كان سلمان قد رفع قدميه عن الأرض وتجاوز الكرة، وغرس حذائه في ساق خصمه.

وتم إيقاف مهاجم بوروندي بونفيس-كالب بيمينيمانا لثلاث مباريات لإصابته حارس مرمى كينيا برايان بواير، ورفع بيمينيمانا حذائه فوق العشب مباشرة وضرب وجه بواير أثناء محاولتهما الالتقاء بعد تمريرة عرضية منخفضة إلى القائم القريب.



أول بطاقة حمراء للبرتغال

أشار مارتينيز إلى أن رونالدو يستحق الإشادة لعدم طرده سابقًا في مسيرته الدولية التي دخلت موسمها الثالث والعشرين.



وأضاف: "إنه قائد لم يُطرد قط في 226 مباراة، رونالدو كان يُمسك به، ويُسحب، ويُدفع، طوال المباراة من قِبل مدافعي أيرلندا، أعتقد أن القرار كان قاسيًا بعض الشيء لأنه يهتم بالفريق".



وقد يُعلن الفيفا قراره بعد قرعة كأس العالم في 5 ديسمبر، إذ سيتم الإعلان عن جدول مباريات كل فريق المكونة من ثلاثة منافسين في دور المجموعات.



مقارنة رونالدو مع ميسي

يسعى رونالدو، الذي سيبلغ 41 عامًا في فبراير، إلى المشاركة في بطولة كأس العالم السادسة، وهو رقم قياسي، ومن المقرر أيضًا أن يشارك غريمه اللدود ليونيل ميسي في كأس العالم السادسة له.



وطُرد ميسي في أول مباراة له مع الأرجنتين عام 2005 في مباراة ودية ضد المجر، وحصل على البطاقة الحمراء الثانية في كوبا أمريكا 2019، في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي ولم يحصل رونالدو على بطاقة حمراء سوى أمس مع البرتغال أمام أيرلندا.