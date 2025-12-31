قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.. شوبير يكشف عن الأقرب لتولي إدارة الزمالك
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوائر الملغاة من انتخابات النواب.. عقوبة خرق الصمت
أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأربعاء 31-12-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 8.5 جنيه للكيلو

البطاطس 5 من 13 جنيهاً للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 13 جنيهاً للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 10 إلي 16 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 11 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 15 إلى 17 جنيهًا للكيلو

البامية من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 6 إلي 16 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 الي 26 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 17 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الجوافة من 14 إلى 26 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو

