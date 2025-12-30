قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس المقبل إجازة؟
الخارجية: أطلقنا خطا ساخنا لكل بعثة دبلوماسية لتسهيل تواصل السفارات مع الجاليات المصرية
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر
د. شيماء الناصر

في عالم يضرب فيه آثار التغير المناخي كافة موارده ويهددها وعلى رأسها المحاصيل الزراعية التي تتأثر بأي تغيير ولو بسيط مهددة معها الأمن الغذائي لملايين البشر في كل ضربة


وبينما تسعى قوى هذا العالم المتقدمة والنامية منها على حد السواء لفعل أي شئ يمكنه أن يخفف من وطء هذه الضربات وتصحيح الأوضاع المناخية مرة أخرى نجد الوجه المتناقض من هذا العالم يظهر بالجانب الأخر وهو أنه يهدر أكثر من ثلث الطعام المنتج و المعد للاستهلاك البشري ....هدر الطعام ... تحدي جديد وكبير يثقل كاهل البيئة العالمية


في الوقت الذي يعاني فيه ما يقرب من 800 مليون شخص حول العالم الجوع وخطر إنعدام الأمن الغذائي يهدر العالم ما يقرب من مليار وجبة يومياً  بمكب النفايات في مختلف البلدان كالصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة ومقدار هذا الهدر مايعادل 1.3 مليار طن من الأغذية الصالحة للاستخدام وهو ما يكفي لإطعام 3 مليار شخص إذا حفظ هذا الطعام من الهدر ومن المفارقة أن نجد أسماء عدد من الدول العربية يترأس قائمة الدول الأعلى هدراً ومنها الإمارات العربية والسعودية والعراق ومصر والبحرين .


لا تتوقف المشكلة عند التخلص من كميات الطعام في سلة المهملات كنفايات بل تبدأ من هنا فالأثر السلبي لم يقف حد البيئة ومواردها ومناخها إنما يرتبط أيضا بآثار اقتصادية واجتماعية منها على سبيل المثال وليس الحصر


تحول هذا الكم من الطعام غير المأكول لنفايات يعنى هذا إهدار مليارات المتر المكعب   من الماء النظيف المستخدم في عملية  الزراعة هباءاً حيث كان بالإمكان توفير هذا القدر من المياه النظيفة لأستخدام الأفراد اليومي.


ينتج هذا المقدار من الطعام المهدر حوالي 4.4 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنوياً والنسبة الأعلى منها لغاز الميثان الذي تتجاوز طاقته الحرارية 80 مرة أقوى من غاز ثاني أكسيد الكربون بما يساهم بنسبة من 8- 10% من الانبعاثات الحرارية.


فإذا ما تمكنا من اتباع الحلول لهذة المشكلة فإننا يمكن تجنيب الكوكب والتخفيف عنه نسبة 10% من غازات الاحتباس الحراري على الأقل أضافاً للاستفادة من هذا الفائض لأطعام الملايين يومياً, وهنا أرى بصيص أمل في إمكانية تجاوز هذا التحدي إذا ما تكاتفنا حكومات وأفراد وقطاع شراكات خاص, حيث يهدر حوالي ثلث الإنتاج العالمي سنوياً  ما بين مرحلتي الإنتاج والنقل
وبالتالي لابد من تطوير سلاسل النقل الذكي والتخزين الجيد وتطبيق سياسات تجارية مستدامة .


ونأتي إلى المساهم الأكبر والأهم في السلسة وهو المستهلك حيث تعد الأسر ثم تليها في الرتبة المطاعم الأعلى هدراً للطعام سوء المطهى أو غير المطهى , وقد أشارت منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لبعض الأنماط الاسترشادية للسيطرة على هذة الظاهرة
وقد أشارت وزارة البيئة المصرية لهذه الإرشادات وتشجع تبنيها ضمن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المصرية ونجد ومنها
التركيز على رفع الوعي وهو هنا مفتاح حل جزء كبير من المشكلة بتكرار التذكير على كافة الوسائل الإعلامية والمنصات والحملات الوطنية ومراكز التثقيف بضرورة اتباع سياسات استهلاكية رشيدة ومنها على سبيل النصح والتذكير


أولاً: التسوق الذكي ويكون بجرد محتويات البيت من الأطعمة وإعداد قائمة بالاحتياجات الأساسية بالكميات المرشدة مع التوعية بضرورة متابعة تواريخ الإنتاج والانتهاء حتى لا تتلف الأطعمة دون إستغلال مع طهوه كمية الطعام حسب احتياج عدد أفراد الأسرة مع وضرورة مراجعة الاحتفاظ بالباقي من الطعام الصالح بالتبريد الجيد وإعادة أستخدامه أو تدويره  أو حتى التبرع بها للمحتاجين


ثانياً: يمكن استخدام الكمية المتبقية من الطعام غير الصالحة للاستخدام الآدمي في تسميد المزروعات ولاسيما من الحظ الجيد أن تتولى الحكومة أو بعض الشركات الخاصة توفير بعض مكبات التجميع بالأحياء لتصنيع السماد العضوي من بقايا الطعام


ثالثا:  بنوك الطعام من أكثر الأفكار والمبادرات إستغلالاً لكميات الطعام المطهى الزائدة عن الاستخدام سوء للأسر أو المطاعم والفنادق والتي تتولى بدورها تجميعها
وإعادة تغليفها وتقديمها بشكل لائق للمستحقين دون مقابل  وبذلك يمكن توفير ملايين   الوجبات يومياً , وكلك توجد بعض المتاجر الإلكترونية التي تقوم بنفس الدور ولكن
بشيء من الاختلاف حيث تعرض هذه الوجبات والحلويات الزائدة من المطاعم والفنادق الشهيرة  للشراء بأسعار أقل من نصف ثمنها وهو اتجاه حديث في التسوق يجب التشجيع على الاستفادة  لكافة الأطراف  وقد بدء بالفعل العمل ببعض هذه التطبيقات بالسوق المصري ويجب التشجيع على زيادتها وتسهيل التعامل التقني لهذه التطبيقات  .


الحد من هدر الطعام يعني استدامة نظامنا الغذائي ,والتقليل من الفاقد الغذائي لا يسهم فقط في حل مشكلة بيئية بل يعزز من واقع الأمن الغذائي ,ويجعل الموارد المتاحة أكثر كفاءة .


لذا يجب على كل منا أن يتحمل مسؤوليته ويعمل على نشر الوعي حول أهمية ترشيد الطعام ,معتبراً ذلك خطوة نحو مستقبل أكثر أستدامة وليكن هدفنا جميعاً بناء مجتمع يتسم بالوعي يضمن في إطاره العدالة الغذائية والمناخية للجميع .

المحاصيل الزراعية الأمن الغذائي الأوضاع المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

المزيد