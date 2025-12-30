قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

كوبري السيدة عائشة
كوبري السيدة عائشة
مريم عزت

تستعد محافظة القاهرة، لإزالة كوبري السيدة عائشة، وأعلنت عن طرح مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات الكوبرى.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار إزالة الكوبرى جاء بعد دراسة مستفيضة للمشكلات التي يتسبب فيها منذ إنشائه، خاصة مع تكرار الحوادث، وتوافر بديل مروري آمن متمثل في محور صلاح سالم الجديد.

تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة:

-إجراء مزايدة محدودة لفك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة.

-المزايدة مخصصة للشركات المتخصصة والرائدة في أعمال فك الكباري.

-موعد المزايدة: الأحد 18 يناير 2026.

-مكان المزايدة: نادي شرطة القاهرة بعابدين.

-كراسة الشروط متاحة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة.

معلومات عن كوبري السيدة عائشة:

-تم إنشاء الكوبرى في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

-يربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون.

-وجود ميل بالكوبري بسبب الكتلة السكنية المجاورة وقت الإنشاء.

-تسبب الميل في تكرار الحوادث وسقوط عدد كبير من الضحايا.

-اشتهر باسم «كوبري الموت».

-خضع لأعمال تدعيم وإصلاح عدة مرات دون حل جذري للمشكلة.

سبب الإزالة والبديل المروري:

-الإزالة تأتي حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

-توافر بديل مروري آمن يتمثل في محور صلاح سالم الجديد.

-المحور يحقق السيولة المرورية ويخدم المنطقة بشكل أفضل.

