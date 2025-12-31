كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من القلق بين ملاك سيارات "تسلا" الكهربائية حول العالم، ما دفع الكثيرين منهم إلى شراء وتثبيت أدوات هروب يدوية وأجهزة لكسر الزجاج داخل مقصوراتهم.

وتأتي هذه التحركات الوقائية نتيجة تعقيد أنظمة فتح الأبواب الكهربائية التي قد تتعطل تمامًا في حالات الحوادث أو الحرائق أو عند انقطاع الطاقة الكهربائية عن السيارة، ما يترك الركاب في مواجهة خطر الاحتجاز داخل قمرة القيادة دون وسيلة سهلة للخروج السريع.

تعقيد مقابض الفتح اليدوية ومواقعها الخفية داخل تسلا

تتميز سيارات تسلا بتصاميم داخلية عصرية تعتمد بشكل أساسي على الأزرار الكهربائية لفتح الأبواب، ولكن في حالات الطوارئ القصوى، يصبح الاعتماد على الكهرباء مخاطرة حقيقية.

وبالرغم من وجود مقابض فتح يدوية بديلة، إلا أن مواقعها تختلف بشكل كبير بين طراز وآخر؛ فبينما يسهل الوصول إليها في المقاعد الأمامية لبعض الطرازات، فإنها قد تكون مدفونة في أعماق جيوب الأبواب أو مخفية خلف الأغطية في المقاعد الخلفية، ما يجعل العثور عليها أمرًا عسيرًا تمامًا في لحظات الذعر وضيق الوقت.

لجوء الملاك إلى حلول ذاتية وأدوات الطوارئ

دفع هذا الوضع الكثير من السائقين إلى عدم الانتظار لوقوع الكارثة، حيث بدأوا في تجهيز سياراتهم بأدوات كسر الزجاج (Glass Breakers) وقطع حزام الأمان ووضعه في أماكن قريبة من أيديهم.

كما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي شروحات تقنية توضح كيفية تركيب ملصقات فسفورية أو مقابض إضافية يدوية الصنع لتسهيل العثور على مخرج الطوارئ اليدوي، خاصة للأطفال أو الركاب الذين لا يألفون تقنيات تسلا المعقدة، وذلك لضمان الخروج بأمان وسرعة قبل فوات الأوان.

لا تتوقف المعاناة عند الركاب فحسب، بل تمتد لتشمل فرق الإسعاف والدفاع المدني الذين واجهوا في عدة حوادث موثقة صعوبات بالغة في فتح الأبواب من الخارج بسبب المقابض الغاطسة التي تعمل كهربائيًا.

ومع تكرار حالات احتجاز الركاب داخل سيارات محترقة، أصبح الجدل واسعًا حول ما إذا كانت معايير الأمان المرتفعة التي تروج لها الشركة كافية حقًا، أم أن البساطة الميكانيكية تظل هي الضمان الأكيد لحماية الأرواح في الظروف الاستثنائية التي تتطلب تحركًا فوريًا وبسيطًا.