بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى بدأت تتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية على الرغم توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

ورغم هذا الارتفاع إلا أنها مازالت منخفضة مقارنة بأننا فى أعياد الأقباط وزيادة الإقبال.


 أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 64 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها ، أى ارتفعت 3  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 75 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 45 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 70 جنيه بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 80 72 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 99 جنيهًا بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 5 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  114 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  170لـ 190جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

أسعار الدواجن فى رمضان 

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث تتراوح أسعارها في المزرعة بين 45 و59 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس حالة من الاستقرار في قطاع الإنتاج الداجني..

وأوضح ثروت الزيني خلال تصريحات له ، أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج، حيث ارتفع إنتاج الدواجن وبيض المائدة بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتراجع الأسعار.
 

وأكد ثروت الزيني أن هذه العوامل المحفزة شجعت المربين والمنتجين على الاستمرار في العملية الإنتاجية، وضمان انتظام الدورات الإنتاجية الست على مدار العام، مما يبشر باستقرار الأسعار وتوافر السلع للمستهلكين، نافيًا وجود أي مشكلات تواجه المنتجين في ظل هذه الظروف الإيجابية.

