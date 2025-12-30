قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 30-12-2025

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

