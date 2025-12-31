قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

رمضان صبحي
رمضان صبحي
إسراء أشرف

أكد المحامي محمد رشوان، عضو هيئة النقض، احترامه الكامل لأحكام القضاء، مؤكدًا أن الحكم الصادر اليوم كان متوقعًا من الناحية القانونية، لكنه يترك مجالًا للأمل بالنسبة للاعب رمضان صبحي، خاصة مع وجود إمكانية الاستئناف.

وأوضح رشوان، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن فريق الدفاع كان مستعدًا لهذا الحكم من حيث الشكل القانوني، مشيرًا إلى أن إتاحة الاستئناف في قضايا الجنايات تُعد خطوة جديدة تفتح بابًا أمام اللاعب لمراجعة القرار.

وأشاد رشوان بالمجهود الكبير الذي بذله محامي رمضان صبحي، أشرف عبد العزيز، مؤكدًا أن الاستئناف سيتم تقديمه خلال 40 يومًا كحد أقصى، يليها تحديد جلسة للنظر في القضية، مشيرًا إلى أن قبول الاستئناف قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها، أو تثبيت الحكم كما هو.

وأشار المحامي إلى أن العقوبة الصادرة ضد رمضان صبحي هي الحبس لمدة سنة كاملة، وليست 9 أشهر كما تم تداوله، على أن تُحتسب من تاريخ التحفظ عليه منذ نحو شهرين.

كما أكد أن حيثيات الحكم ستصدر خلال شهر ليتم الرد عليها ضمن إجراءات الاستئناف.

واختتم “رشوان” تصريحاته بالتأكيد على أن فريق الدفاع كان يأمل في حصول اللاعب على البراءة، معربًا عن ثقته في إمكانية تحقيق نتيجة أفضل خلال مرحلة الاستئناف، لافتًا إلى أن المحكمة، على ما يبدو، أخذت سن اللاعب في الاعتبار عند إصدار القرار واعتبرت الحكم أقل عقوبة ممكنة في مثل هذه القضايا.

رمضان صبحي حبس رمضان صبحي بيراميدز الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

المستشار أحمد بنداري

«الإعادة للدوائر المُلغاة».. قطار انتخابات النواب ينطلق من نيوزيلندا في 139 مركزاً دولياً

طلعت مصطفى

توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

تحصين الثروه الداجنة

تحصين مليون و350 ألف طائر.. خطة حكومية لحماية الدواجن من أمراض الشتاء

بالصور

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

وداعًا لألم كل شهر .. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف آلام الطمث بدون مسكنات

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية
طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد