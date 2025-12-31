محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

أكد المحامي محمد رشوان، عضو هيئة النقض، احترامه الكامل لأحكام القضاء، مؤكدًا أن الحكم الصادر اليوم كان متوقعًا من الناحية القانونية، لكنه يترك مجالًا للأمل بالنسبة للاعب رمضان صبحي، خاصة مع وجود إمكانية الاستئناف.

وأوضح رشوان، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن فريق الدفاع كان مستعدًا لهذا الحكم من حيث الشكل القانوني، مشيرًا إلى أن إتاحة الاستئناف في قضايا الجنايات تُعد خطوة جديدة تفتح بابًا أمام اللاعب لمراجعة القرار.

وأشاد رشوان بالمجهود الكبير الذي بذله محامي رمضان صبحي، أشرف عبد العزيز، مؤكدًا أن الاستئناف سيتم تقديمه خلال 40 يومًا كحد أقصى، يليها تحديد جلسة للنظر في القضية، مشيرًا إلى أن قبول الاستئناف قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها، أو تثبيت الحكم كما هو.

وأشار المحامي إلى أن العقوبة الصادرة ضد رمضان صبحي هي الحبس لمدة سنة كاملة، وليست 9 أشهر كما تم تداوله، على أن تُحتسب من تاريخ التحفظ عليه منذ نحو شهرين.

كما أكد أن حيثيات الحكم ستصدر خلال شهر ليتم الرد عليها ضمن إجراءات الاستئناف.

واختتم “رشوان” تصريحاته بالتأكيد على أن فريق الدفاع كان يأمل في حصول اللاعب على البراءة، معربًا عن ثقته في إمكانية تحقيق نتيجة أفضل خلال مرحلة الاستئناف، لافتًا إلى أن المحكمة، على ما يبدو، أخذت سن اللاعب في الاعتبار عند إصدار القرار واعتبرت الحكم أقل عقوبة ممكنة في مثل هذه القضايا.