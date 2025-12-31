قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوائر الملغاة من انتخابات النواب.. عقوبة خرق الصمت

انتخابات مجلس النواب في الخارج
انتخابات مجلس النواب في الخارج
معتز الخصوصي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، بجولة الإعادة في 27 دائرة  من 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، ويتم التصويت اليوم الاربعاء وغدًا الخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج، ويومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

غرامة مالية

ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وعقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن آخر استعدادات التصويت فى جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى بدأ فيها التصويت منذ قليل بالخارج فى نيوزيلاندا.

وفى بداية المؤتمر تقدم القاضى أحمد بندارى بواجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم - رئيس النيابة الإدارية، والتي توفت إثر حادث انقلاب سيارتها عقب الانتهاء من أعمال فرز اللجنة الفرعية التابعة للدائرة الأولى بمحافظة قنا على أكمل وجه، قائلاً: نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.. كما ندعو بالشفاء العاجل للموظفين أعضاء اللجنة الفرعية الذين أُصيبوا في ذات الحادث.

ووجه رسالة إلى أبناء مصر في الخارج قال خلالها إن انتخابات جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحا في عشر محافظات، وهي كالتالي:
م المحافظة الدائرة الانتخابية
محافظة الجيزة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 6
إجمالي المقاعد: 10
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)
 الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)
الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)
الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 3 
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)
  
8 محافظة المنيا
إجمالي الدوائر الانتخابية: 5
إجمالي المقاعد: 13 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)
 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)
 الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)
 الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)
  
محافظة أسيوط
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 9 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)
  
محافظة الوادي الجديد
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)
  
محافظة سوهاج
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 2 
الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)
  
محافظة الأقصر
إجمالي الدوائر الانتخابية: 2
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)
  
محافظة أسوان
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)
  
محافظة الإسكندرية
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1 
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)
  
محافظة البحيرة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 4
إجمالي المقاعد: 5
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)
 الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)

وأشار إلى أن أول مقر من المقرات التي تعقد بها اللجان الانتخابية في الخارج والبالغ عددها 139 مقر في 117 دولة بدأت التصويت وهي سفارة جمهورية مصر العربية في نيوزيلاندا في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيوزيلاندا الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، تباعا سيتم فتح المقرات على مدار 24 ساعة وفقاً لتوقيت كل دولة، وأن آخر مقر بالخارج يبدأ أعمال الاقتراع سيكون لوس انجلوس غدًا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ونهيب بكل المصريين المقيمين بالخارج وموطنهم الانتخابي في الدوائر الانتخابية محل الانتخاب النزول والمشاركة، على أن يكون الاختيار ما بين المرشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع.

وأكد أن صوتكم مسموع واختياراتكم كثيرًا تكون هي الفيصل والحكم وتصنع الفارق.

