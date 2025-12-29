بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026

عززت المرأة حضورها في برلمان 2026 بمقعد جديد كشفت عنه نتائج الحصر العددي لـ انتخابات جولة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة التي أجريت في 7 محافظات.

حضور المرأة في برلمان 2025 - فردي

وشاركت المرأة بقوة في الانتخابات البرلمانية 2025، واستطاعت أن تحصد العديد من المقاعد، وإن كانت لم تصل إلى العدد الفعلي للسيدات الفائزات بالسباق الفردي ببرلمان 2020 والذي بلغ 6 نائبات.

غير أن فوز سناء برغش - بحسب الحصر العددي - عن دائرة دمنهور، قد عزز من مقاعد النائبات اللاتي خضن انتخابات الفردي، لتنضم إلى ثلاث نائبات كن قد حسمن مقاعدهن قبل أسبوع بجولة الإعادة للمرحلة الثانية.

مكاسب مفاجئة بإعادة المرحلة الثانية

وأسفرت النتائج عن فوز سحر عتمان، مرشحة حزب العدل، عن دائرة بلبيس، إلى جانب فوز المرشحة المستقلة مروة هاشم عن دائرة أول الزقازيق، كما حسمت النائبة مروة هاشم، مرشحة حزب حماة الوطن، مقعدها عن الدائرة ذاتها «أول الزقازيق.

لكن في ذات الجولة التي فازت فيها سناء برغش بحسب الحصر العددي بانتخابات مجلس النواب، هناك خسائر تكبدتها المرأة أيضا.

خسائر المرأة بإعادة الدوائر الملغاة الـ 19

حيث خسرت نشوى الديب المرشحة المستقلة عن دائرة إمبابة السباق الانتخابي لصالح وليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن.

كما خسرت مقعد آخر في دائرة الفتح بأسيوط عبر مرشحة حزب المؤتمر أماني الليثي، والتي رغم خسارتها إلا أنها استطاعت أن تحصل على 46450 صوتا.