قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة الـ 19.. المرأة تعزز حضورها الفردي ببرلمان 2026

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

عززت المرأة حضورها في برلمان 2026 بمقعد جديد كشفت عنه نتائج الحصر العددي لـ انتخابات جولة الإعادة للدوائر الـ 19 الملغاة التي أجريت في 7 محافظات.

حضور المرأة في برلمان 2025 - فردي

وشاركت المرأة بقوة في الانتخابات البرلمانية 2025، واستطاعت أن تحصد العديد من المقاعد، وإن كانت لم تصل إلى العدد الفعلي للسيدات الفائزات بالسباق الفردي ببرلمان 2020 والذي بلغ 6 نائبات.

غير أن فوز سناء برغش - بحسب الحصر العددي - عن دائرة دمنهور، قد عزز من مقاعد النائبات اللاتي خضن انتخابات الفردي، لتنضم إلى ثلاث نائبات كن قد حسمن مقاعدهن قبل أسبوع بجولة الإعادة للمرحلة الثانية.

مكاسب مفاجئة بإعادة المرحلة الثانية

وأسفرت النتائج عن فوز سحر عتمان، مرشحة حزب العدل، عن دائرة بلبيس، إلى جانب فوز المرشحة المستقلة مروة هاشم عن دائرة أول الزقازيق، كما حسمت النائبة مروة هاشم، مرشحة حزب حماة الوطن، مقعدها عن الدائرة ذاتها «أول الزقازيق.

لكن في ذات الجولة التي فازت فيها سناء برغش بحسب الحصر العددي بانتخابات مجلس النواب، هناك خسائر تكبدتها المرأة أيضا.

خسائر المرأة بإعادة الدوائر الملغاة الـ 19

حيث خسرت نشوى الديب المرشحة المستقلة عن دائرة إمبابة السباق الانتخابي لصالح وليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن.

كما خسرت مقعد آخر في دائرة الفتح بأسيوط عبر مرشحة حزب المؤتمر أماني الليثي، والتي رغم خسارتها إلا أنها استطاعت أن تحصل على 46450 صوتا.

انتخابات مجلس النواب نتائج انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية الانتخابات انتخابات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

يونان

من أفضل أفلام العام.. ناقد يشيد بفيلم يونان وأداء بطله .. تفاصيل

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد