برلمان

لأول مرة.. حماة الوطن يحسم جميع مقاعده بجولة الإعادة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان

استطاع حزب حماة الوطن حسم كله مقاعد في انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر الـ 19 الملغاة.

حزب حماة الوطن في كل الجولات التي خاضها في انتخابات النواب، كان يخسر العديد من المقاعد، حيث وصل خسارته في الانتخابات البرلمانية حتى الآن 33 مقعد.

لكن في جولة الإعادة التي خاضها في الدوائر الـ 19 حسم كل المقاعد التي خاض المنافسة عليها وعددها 4 مقاعد.

واستطاع حزب مستقبل وطن أن يحسم مقاعده في دائرة أبو تشت بمحافظة قنا، وفاز عنه المرشح أحمد الدربي، كما حسم مقعده في دائرة الفتح بمحافظة أسيوط ممثلا عنه علي سيد علي معوض.

كما حسم الحزب مقعده في دائرة طهطا بسوهاج، حيث فاز عنه علاء سليمان الحديوي، كما حسم مقعده في أول الرمل، حيث فاز عنه حازم الريان.

وأعلنت اللجنة العامة بالجيزة نتيجة الحصر العددي لانتخابات جولة الإعادة للدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابة.

ووأعلنت أن عدد من أدلوا بأصواتهم 15759 صوتا، من بينهم 1090 صوتا باطلا و14746 صوتا صحيحا.
وحصل وليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن على 9415 صوتا، فيما حصلت نشوى الديب مرشحة مستقلة: 5325 صوتا.

على جانب آخر، نعت الهيئة الوطنية للانتخابات الزميلة المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.

حماة الوطن حزب حماة الوطن انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات

