انتهاء جولة الإعادة.. إعلان الحصر العددى لانتخابات مجلس النواب بقنا

أعلنت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدوائر قنا الأربعة، الحصر العددى للناخبين والأصوات التى حصل عليها كل ناخب خلال جولة الإعادة التى جرت على مدار يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ ديسمبر، وجاءت الإعداد دون إضافة أصوات الخارج كالتالى:



الدائرة الأولى

الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة قنا، إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة بندر ومركز قنا 481605 ناخب وناخبة، بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 81687 ناخب، إجمالي الأصوات الباطلة منهم 2309 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 79378 صوت.

تنافس على المقعدين المخصصين للدائرة 4 مرشحين، حصل كل مرشح على الأصوات التالية: مصطفى محمود مصطفي 40033 صوت، أحمد عبد السلام الشيخ 43586 صوت، سعودي صابر 37870 صوت، سعد ابراهيم الخيام 37267 صوت.



الدائرة الثانية

الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قوص، إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة قوص قفط نقادة 531403 ناخب وناخبة، بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 91343 ناخب، إجمالي الأصوات الباطلة منهم 2431 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 88912 صوت.

تنافس على المقعدين المخصصين للدائرة 4 مرشحين، حصل كل مرشح على الأصوات التالية: أبوالحسن الجزار 40850 صوت، أحمد العويضى 47105 صوت، علي عبدالقادر 55245 صوت، محمود أنور القاضي 34624 صوت.



الدائرة الثالثة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، تضم مراكز نجع حمادى دشنا الوقف، فاز النائب فتحى قنديل بالمقعد الثالث من الجولة الأولى، بعد حصوله على 56317 صوت.



وتنافس على المقعدين المخصصين للدائرة 4 مرشحين، حصل كل مرشح على الأصوات التالية: خالد خلف الله 46,131 صوتًا، محمود المنوفي: 41,403 صوتًا، عبدالباسط: 38,224 صوتًا، هشام: 36,980 صوتًا.





الدائرة الرابعة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبوتشت، إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة أبوتشت فرشوط 461851 ناخب وناخبة، بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 73364 ناخب، إجمالي الأصوات الباطلة منهم 1366 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 72598 صوت.

تنافس على المقعدين المخصصين للدائرة 4 مرشحين، حصل كل مرشح على الأصوات التالية: عصام بركات 34643 صوتاً، أحمد مصطفى الدربي 37586 صوتاً، أحمد عبدالحميد المحرزي 36547 صوتاً، طارق محمد عيسى 36420 صوتاً.