لجنة إدارة انتخابات البيطريين تحذر الأعضاء من هذا الأمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس النقابة الفرعية بقنا، عن مباشرة مهامها رسميًا، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين.

وأوضح بيان للجنة، أن تشكيلها جاء برئاسة الدكتور ناجي سلام، وعضوية كل من: الدكتور عبدالعزيز الجوهري، والدكتور أيمن حلمي، والدكتور محمد الشاطبي، والدكتورة إيمان ماهر، على أن تتولى الإشراف الكامل على مختلف مراحل العملية الانتخابية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت اللجنة، أنها في حالة انعقاد دائم، للقيام بدورها القانوني في فحص ملفات الترشح والتأكد من استيفائها لكافة الشروط المطلوبة، إلى جانب دراسة الطعون والتظلمات وطلبات التنازل، تمهيدًا لإعداد الكشوف النهائية للمرشحين.

وفي إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، أشارت اللجنة إلى استعانتها بعدد من المستشارين من مجلس الدولة والنيابة الإدارية، بما يضمن الحيادية وتوفير الرأي القانوني السليم لكافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وتهيب اللجنة بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في اللجنة المشرفة على الانتخابات فقط، وعدم الانسياق وراء أي أخبار أو معلومات متداولة خارج هذا الإطار.

واختتم البيان بالإعلان عن تقديم تقرير شامل حول مجمل أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر 2025.