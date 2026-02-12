قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرياضي

بدأت إدارة نادي الزمالك في التواصل مع عدد من اللاعبين المحترفين والمدربين الأجانب الموقوف القيد بسببهم بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وتجري محاولات في الوقت الراهن من أجل الإتفاق مع اللاعبين والمدربين الأجانب علي جدولة مستحقاتهم المالية المتأخرة بالتراضي من أجل رفع إيقاف القيد.

ويسعي نادي الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد من أجل الحصول علي الرخصة الأفريقية لضمان عدم توقيع أي عقوبات والحرمان مو المشاركة في بطولات الكاف في قادم الأيام.


ويفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات أحمد فتوح نجم الفارس الأبيض في مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي بكأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك نظرا لعدم تعافيه تماما من الإصابة التي لحقت به إبان مشاركته رفقة صفوف منتخب مصر الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات 3 نجوم قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء بعد غد السبت  نظيره كايزر تشيفز في ختام دوره المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبات عمر جابر جاهز تماماً للاستعانة بخدماته في لقاء كايزر تشيفز الجنوب افريقي وقيادة الجبهة اليمني.

فيما اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك علي جاهزية المغربي محمود بنتايج فنياً وبدنيا من أجل تولي مهام الجبهة اليسري أمام كايزر تشيفز.

بينما تأكد جاهزية أحمد ربيع نجم الفريق وإمكانية وضعه علي اهتمامات معتمد جمال المدير الفني في لقاء الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.

كان معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أغلق صفحة مباراة سموحة في الدوري الممتاز .

وشدد معتمد جمال علي نجوم الزمالك ضرورة التركيز في الوقت الراهن علي مباراهدة كايزر تشيفز المصيرية يوم السبت القادم حيث لابديل أمام الزمالك سوي الفوز فقط لاغير من أجل ضمان التأهل إلي ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر منسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة

