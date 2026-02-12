محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل

واصل النجم المصري محمد صلاح التألق وإثبات جدارته كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور، بعد أن حلّ في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج، متفوقًا على أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو ورايان جيجز وكيفن دي بروين، بحسب شبكة GiveMeSport البريطانية.

ترتيب الأساطير

وظهر صلاح في المركز الرابع خلف الأساطير:

تييري هنري في الصدارة

في الصدارة واين روني في المركز الثاني

في المركز الثاني آلان شيرر في المركز الثالث

ويؤكد هذا الإنجاز التاريخي أن تأثير محمد صلاح يمتد أبعد من نادي ليفربول، ليصبح رمزًا للدوري الإنجليزي على مستوى العالم.

موسم مذهل وجوائز قياسية

توج محمد صلاح مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، متفوقًا على نجوم بارزين مثل أليكسيس ماك أليستر، ألكسندر إيزاك، برونو فيرنانديز، كول بالمر وديكلان رايس.

وبهذا الفوز أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يحصد جائزة الأفضل في إنجلترا ثلاث مرات، بعد أن سبق وأن فاز بها موسم 2017–2018 و2021–2022، متفوقًا على أساطير الدوري الذين فازوا بها مرتين مثل آلان شيرر وتييري هنري وكريستيانو رونالدو وكيفن دي بروين.

سيطرة فردية على الموسم

ويحصد محمد صلاح خلال الموسم ذاته:

الحذاء الذهبي كأفضل هداف بالدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا

كأفضل هداف بالدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا جائزة أفضل صانع أهداف

جائزة أفضل لاعب من رابطة البريميرليج

من رابطة البريميرليج جائزة أفضل لاعب من رابطة الصحفيين الرياضيين بنسبة تصويت بلغت 90%

أرقام تاريخية

وبذلك يكون صلاح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصل على الحذاء الذهبي أربع مرات بعد تييري هنري، معادلًا رقم أسطورة أرسنال.

قيادة ليفربول للرقم القياسي

على صعيد البطولات، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخ النادي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، مؤكدًا دوره المحوري في صناعة النجاحات وتحقيق الإنجازات.

بهذا الأداء المذهل، يرسخ محمد صلاح اسمه كأحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي، ويثبت أنه لاعب قادر على تجاوز الأرقام القياسية وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البريميرليج.