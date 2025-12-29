حصر عددي للدائرة الثامنة بإمبابة.. تقدم مرشح مستقبل وطن وخسارة نشوى الديب

أعلنت اللجنة العامة بالجيزة نتيجة الحصر العددي لانتخابات جولة الإعادة للدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابة.

ووأعلنت أن عدد من أدلوا بأصواتهم 15759 صوتا، من بينهم 1090 صوتا باطلا و14746 صوتا صحيحا.

وحصل وليد المليجي مرشح حزب مستقبل وطن على 9415 صوتا، فيما حصلت نشوى الديب مرشحة مستقلة: 5325 صوتا.

على جانب آخر، نعت الهيئة الوطنية للانتخابات الزميلة المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.

وتقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.