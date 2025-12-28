غرفة عمليات حماة الوطن تستكمل أعمالها بمتابعة فرز الأصوات في 19 دائرة انتخابية

تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، على مدار يومين أعمال التصويت في جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات وعددها 19 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وعقب إغلاق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة، تواصل غرفة عمليات حماة الوطن، أعمالها في متابعة فرز الأصوات، لحين إعلان نتائج الحصر العددي.

وتؤكد غرفة عمليات حماة الوطن، أن الجهات المعنية تعاملت بشكل حاسم مع أي محاولات للتأثير على سير التصويت، بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الأجهزة الأمنية.

ووجهت غرفة العمليات المركزية، التحية للناخبين في الدوائر التي شهدت جولة الإعادة، لتمسكهم على ممارسة حقهم الدستوري، والخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل.