برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مهلة الـ 5 سنوات للتجاري، والـ 7 سنوات للسكني، ليس لها فائدة ولا معني، لأن المضاعفة في القيمة الإيجارية تطبق منذ صدور القانون.

وأضاف وعضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الشخص الذي يعيش في وحدة أو شقة بمنطقة مميزة وكان يدفع إيجار 300 جنيه، وعند مضاعفتها 20 مثل سيصبح الإيجار 6000 جنيه، وأن فارق الإيجار سيطبق من شهر 9 الماضي.

ولفت إلى أن الإيجار في المنطقة المتوسطة، والاقتصادية سيصبح 10 مثل القيمة التي كان يدفعها قبل القانون، وأن القانون يتيح للمالك رفع قضية على المستأجر حالة عدم سداد القيمة الإيجارية.

25 ألف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

وأوضح أن معظم المحافظات انتهت من الحصر الخاص بالتقييم، لكن القاهرة لم يتم الانتهاء منها، وكشف أن الإسكندرية بها مشكلات كثيرة لآن التقييم تم على أن 40 % مميز، و40 % متوسط، و20% فقط اقتصادي، على الرغم من أن الإسكندرية بها حوالي 25 ألف عقار آيل للسقوط وذلك بسبب الطبيعة البيئية للمحافظة.