برلماني يطالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالريف

طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الريف، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد القانون هدفه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.

وأوضح "مدكور" أن الوضع الحالي لا يسمح للمباني خارج الحيز العمراني باستكمال أعمال البناء أو أي إجراءات أخرى على المبنى رغم قيام أصحابها بالتصالح وهذا يفقد الفائدة من وراء الأمر.

كما طالب عضو إسكان الشيوخ باستكمال مشروعات الصرف الصحفي في القرى في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

ووجه النائب الشكر للوزارة على المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات، والانجازات التي حققتها في مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية.