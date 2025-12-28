برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات

أشاد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى دعم التنمية الصناعية وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أبو النجا، في تصريح صحفي له اليوم، أن الارتقاء بمرافق البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، وعلى رأسها شبكات المياه والكهرباء والصرف الصناعي، ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة المصانع وتحقيق استدامة العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه غير الملوثة، بما يواكب توجه الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التنسيق المؤسسي بين وزارات الصناعة والتخطيط، واتحاد الصناعات، والمحافظات، من خلال بروتوكولات تعاون واضحة، يسهم في إحكام المتابعة الفنية والمالية للمشروعات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يدعم التوسع في الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

واختتم الدكتور عوض ابو النجا حديثه بالتأكيد على أن تطوير المناطق الصناعية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث البنية التحتية الصناعية وفق رؤية شاملة تدعم الصناعة الوطنية.