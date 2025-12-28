وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نسأل الله عامًا مليئًا بالخير لمصر

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الأوقاف ـ بالأصالة عن نفسه وباسم أبناء وزارة الأوقاف ـ عن خالص التهاني القلبية، وصادق الدعوات لفخامة الرئيس، سائلاً المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والعطاء، وأن يعيده على فخامته بموفور الصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وأكد الوزير في تهنئته استمرار الوزارة في أداء رسالتها الدعوية والوطنية، وبذل أقصى الجهد في خدمة الوطن والخطاب المستنير، ودعم مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة بقيادة فخامة الرئيس؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أكثر أمنًا ورخاءً.