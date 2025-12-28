قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نسأل الله عامًا مليئًا بالخير لمصر

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالعام الميلادي الجديد
شيماء جمال

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الأوقاف ـ بالأصالة عن نفسه وباسم أبناء وزارة الأوقاف ـ عن خالص التهاني القلبية، وصادق الدعوات لفخامة الرئيس، سائلاً المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والعطاء، وأن يعيده على فخامته بموفور الصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وأكد الوزير في تهنئته استمرار الوزارة في أداء رسالتها الدعوية والوطنية، وبذل أقصى الجهد في خدمة الوطن والخطاب المستنير، ودعم مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة بقيادة فخامة الرئيس؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أكثر أمنًا ورخاءً.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس العام الميلادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. نيسان تقدم أريا 2026 وهذه أسعارها عالميًا

سيارات SUV في مصر خلال 2025

أفضل 5 سيارات SUV في مصر خلال 2025

سيارات هاتشباك مستعملة في 2025

أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة في 2025

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد