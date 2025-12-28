قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد
أ ش أ

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. 


وقال وزير الداخلية ،في برقيته ، "يسرني وهيئة الشرطة .. أن نتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد راجين المولى جلَّت قدرته أن يجعله عام خير وأمن على مصرنا الغالية".


وأضاف "سيادة الرئيس .. برؤية إستراتيجية ثاقبة حققتم لمصر إنجازات مشهودة ..جسدت حقيقة أن قوة الوطن تنبعُ من إرادة وطنية صلبة وعمل دؤوب يستطيع تحويل التحديات إلى مسارات للبناء واليوم إذ نرجو لمسيرة العمل الوطني المزيد من النجاحات خلف قيادتكم الحكيمة .. يؤكد أبناؤكم رجال الشرطة .. عهدهم بأن يظلوا في مقدمة صفوف البذل والعطاء لحماية أمن بلادنا وصون استقرارها والحفاظ على مقدراتها ..لتبقى قوية شامخة بين الأمم .. حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية عزيزة أبية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد