وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وقال وزير الداخلية ،في برقيته ، "يسرني وهيئة الشرطة .. أن نتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد راجين المولى جلَّت قدرته أن يجعله عام خير وأمن على مصرنا الغالية".



وأضاف "سيادة الرئيس .. برؤية إستراتيجية ثاقبة حققتم لمصر إنجازات مشهودة ..جسدت حقيقة أن قوة الوطن تنبعُ من إرادة وطنية صلبة وعمل دؤوب يستطيع تحويل التحديات إلى مسارات للبناء واليوم إذ نرجو لمسيرة العمل الوطني المزيد من النجاحات خلف قيادتكم الحكيمة .. يؤكد أبناؤكم رجال الشرطة .. عهدهم بأن يظلوا في مقدمة صفوف البذل والعطاء لحماية أمن بلادنا وصون استقرارها والحفاظ على مقدراتها ..لتبقى قوية شامخة بين الأمم .. حفظكم الله سيادة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية عزيزة أبية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".