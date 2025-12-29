منافسة ساخنة بدوائر الإعادة الـ 19 | 16 مقعدا للمستقلين.. مستقبل وطن يخسر 3.. وحماة الوطن بالعلامة الكاملة لأول مرة.. والوعي ينضم للفائزين بسباق الفردي

كشف الحصر العددي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات عن تغيّرات لافتة في خريطة برلمان 2026، حيث أظهرت النتائج زيادة في حصيلة كل من المستقلين والأحزاب مقارنة بالجولات السابقة، بما يعكس تنوعًا أكبر في التمثيل البرلماني.

وشهدت هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية واقعة تُسجل للمرة الأولى، تمثلت في عدم خسارة حزب حماة الوطن لأي مقعد من المقاعد التي خاض المنافسة عليها، في سابقة لم يشهدها الحزب خلال مشاركاته في الجولات السابقة في انتخابات مجلس النواب 2025.

كما أسفرت جولة الإعادة عن انضمام حزب جديد إلى قائمة الأحزاب الفائزة بالمقاعد الفردية، بعد نجاح حزب الوعي في حصد المقعد الوحيد الذي دفع به في المنافسة، ليُسجل حضوره الأول داخل البرلمان عبر النظام الفردي.

مستقبل وطن يحصد 7 مقعد ويخسر 3.. وحماة الوطن بدون هزائم

وبحسب الحصر العددي، تمكن حزب مستقبل وطن من حصد 7 مقاعد خلال جولة الإعادة، في مقابل خسارة 3 مقاعد، ليحافظ على صدارته داخل الخريطة البرلمانية رغم حدة المنافسة في عدد من الدوائر.

وحقق حزب حماة الوطن نتيجة كاملة، حيث دفع بـ4 مرشحين في جولة الإعادة، ونجحوا جميعًا في حسم المقاعد دون تسجيل أي خسائر، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا في الأداء الانتخابي للحزب.

5 مقاعد الجبهة والشعب الجمهوري

أما حزب الجبهة الوطنية، فقد خاض جولة الإعادة بـ3 مرشحين، ونجح في الفوز بمقعدين، بينما خسر مقعدًا واحدًا، ليخرج بحصيلة إيجابية نسبيًا مقارنة بعدد المقاعد التي نافس عليها.

وسجل حزب الشعب الجمهوري حضورًا متماسكا، بعدما دفع بـ4 مرشحين، تمكن 3 منهم من الفوز بالمقاعد، مقابل خسارة مرشح واحد فقط خلال جولة الإعادة.

الوعي ينضم للفائزين بسباق الفردي

ونجح حزب الوعي في الانضمام الأحزاب الفائزة في سياق الفردي، حيث حسم مقعده في دائرة بندر الفيوم عن طريق مرشحه محمد فؤاد زغلول الذي فاز على مرشح حزب الشعب الجمهوري سيد سلطان.

كما خاض حزب النور المنافسة بـ3 مرشحين، أسفرت النتائج عن فوز اثنين منهم، مقابل خسارة مقعد واحد.

المستقلون في الصدارة

وعلى صعيد المستقلين، شارك 42 مرشحًا مستقلًا في جولة الإعادة، نجح 16 منهم في الفوز بالمقاعد، في حين خسر 26 مرشحًا، ما يعكس استمرار الحضور المؤثر للمستقلين داخل المشهد البرلماني رغم ارتفاع معدلات المنافسة.

وللمرة الأولى في انتخابات 2025، نجح حزب حماة الوطن في حسم جميع المقاعد التي خاض المنافسة عليها خلال جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة، بعدما فاز في المقاعد الأربعة دون تسجيل أي خسارة.

وخلال الجولات السابقة من انتخابات مجلس النواب، كان الحزب يتعرض لخسائر متكررة، حيث بلغت إجمالي خسائره البرلمانية حتى الآن 33 مقعدًا، إلا أن نتائج جولة الإعادة الأخيرة مثّلت نقطة تحول بارزة في مسار الحزب الانتخابي.