الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

قالت زينب شبل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت خلال اليومين الانتخابيين لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى عددًا من الملاحظات المهمة، في مقدمتها ارتفاع نسب الإقبال في محافظات مسقط رأس عدد من المترشحين، وذلك على مستوى المحافظات السبع التي تُجرى بها هذه الجولة.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المتابعة الميدانية المستمرة عكست أجواءً انتخابية مستقرة داخل معظم اللجان، مع انتظام سير العملية الانتخابية وفق القواعد المنظمة.

وأضافت أن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى على مدار اليومين، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال التواصل المباشر مع الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن أبرز هذه الشكاوى تعلقت بادعاءات توجيه الناخبين داخل بعض اللجان.

وأكدت أنه جرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية والسلطات التنفيذية للتحقق من تلك البلاغات، حيث تبين عدم صحة عدد منها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى التي ثبتت.

