أخبار البلد

«الإعادة للدوائر المُلغاة».. قطار انتخابات النواب ينطلق من نيوزيلندا في 139 مركزاً دولياً

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
أ ش أ

 أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق أعمال الاقتراع في جولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وذلك في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وقال المستشار بنداري - خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء - إن جولة الإعادة تُجرى على 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، مشيرًا إلى أن تصويت المصريين بالخارج يستمر على مدار يومين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في 117 دولة، أمام 139 مركزا انتخابيا بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات.


وأوضح أن الدوائر التي تشهد جولة الإعادة على النحو التالي:

أولا: محافظة الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر

ثانيا: محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس

ثالثا: محافظة المنيا
الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس.

رابعا: محافظة أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

خامسا: محافظة الوادي الجديد
الدائرة الثانية مركز الداخلة

سادسا: محافظة سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا

سابعا: محافظة الأقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا

ثامنا: محافظة أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو

تاسعا: محافظة الإسكندرية 
الدائرة الأولى قسم أول المنتزه

عاشرا: محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.

وأهاب المستشار بنداري، المواطنين المتواجدين بالخارج، ممن موطنهم الانتخابي في الدوائر التي تشهد جولة الإعادة بالمشاركة الإيجابية في أعمال التصويت لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، فأُعيد إجراء الانتخابات في الخارج يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري في الخارج، و 10 و 11 من ذات الشهر داخل البلاد.
كما تقدم المستشار أحمد بنداري، بتقديم واجب العزاء في وفاة المستشارة سهام إبراهيم الرئيس بهيئة النيابة الإدارية، والتي توفت في حادث أليم عقب انتهاء أعمال التصويت في محافظة قنا؛ وتمنى الشفاء العاجل لأعضاء اللجنة الفرعية في ذات الحادث.

