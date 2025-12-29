آخر يوم في السنة.. انطلاق جولة إعادة 27 دائرة بانتخابات النواب خارج مصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025، و1 يناير 2026 لاقتراع المصريين بالخارج في إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا.



تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتى الفرز والحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددى للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.



يأتي ذلك استعدادا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى للنتائج بمقر الهيئة يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2026.



ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء أمس الأول الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.



وأشارت الهيئة إلى أن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.



وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.

كما تتابع الهيئة عن كثب حالة الموظفين المصابين، للاطمئنان على وضعهما الصحي، حيث يتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة جراء الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل وسرعة العودة إلى أسرتيهما.



من جانبها، نهت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى رئيس الهيئة بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ يملؤها الحزن والأسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، ابنةً من بناتها المخلصات، وعضوةً جليلة من عضواتها، وهي المستشارة سهام صبري الأنصاري رئيس النيابة بالنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، والتي وافتها المنيّة قي ساعة متأخرة من ليلة أمس، إثر حادث تصادم أليم أثناء أدائها لواجبها الوطني في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.



وقالت الهيئة في بيان لها: «لقد رحلت فقيدتنا وهي تؤدي رسالتها في خدمة الوطن، ثابتةً على عهدها، صادقةً في انتمائها، مضحيةً بوقتها وجهدها، لتظل قيم النزاهة وسيادة القانون راسخةً في وجدان هذا الوطن.. رحلت وهي في موقع الشرف والمسئولية، لتسطر بوفاتها صفحةً مؤثرة في سجل العطاء، وتقدم مثالًا خالدًا لمعنى الإخلاص في العمل العام، والنيابة الإدارية، إذ تنعى فقيدتها الغالية، تؤكد أن ما قدمته من تفانٍ وإخلاص سيظل محل تقدير واعتزاز، وأن ذكراها ستبقى حاضرةً في ضمير الهيئة ووجدان أعضائها.



كما وجه المستشار رئيس الهيئة، بمتابعة المصابين وحالتهم الصحية، من معاونتي اللجنة الانتخابية اللائي كن مصاحبات للمغفور لها الزميلة خلال الحادث، وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير في كافة الاجراءات لأسرة المغفور لها بإذن الله الزميلة الراحلة، وإذ تتقدم الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتها الكريمة، وزملائها، ومحبيها، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.