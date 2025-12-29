قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

آخر يوم في السنة.. انطلاق جولة إعادة 27 دائرة بانتخابات النواب خارج مصر

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025، و1 يناير 2026 لاقتراع المصريين بالخارج في إعادة التصويت بـ27 دائرة من 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا.


تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد انتهاء عمليتى الفرز والحصر العددى للأصوات باللجان الفرعية وتسليمها إلى اللجان العامة التي أعلنت الفرز العددى للأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.


يأتي ذلك استعدادا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى للنتائج بمقر الهيئة يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2026.


ونعت الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارة سهام صبري الأنصاري إبراهيم علي رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية - رئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا بمحافظة قنا، والتي وافتها المنية مساء أمس الأول الأحد، جراء حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء رسالتها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميلة المستشارة جراء الحادث، وكذا إصابة موظفين اثنين من المعاونين لها في لجنة الاقتراع الفرعية في ذات الحادث، عقب الانتهاء من أداء الواجب الوطني في الإشراف على هذه الجولة من الانتخابات.


وأشارت الهيئة إلى أن الزميلة الراحلة كانت نموذجا يحتذى في الكفاءة وحسن التصرف، وقد أدت واجبها على الوجه الأكمل خلال الجولات التي شاركت فيها بالإشراف على الانتخابات.


وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أفراد عائلة شهيدة الواجب، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وزملائها بهيئة النيابة الإدارية الصبر والسلوان.
كما تتابع الهيئة عن كثب حالة الموظفين المصابين، للاطمئنان على وضعهما الصحي، حيث يتلقيان حاليا الرعاية الطبية اللازمة جراء الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، متمنية لهما الشفاء العاجل وسرعة العودة إلى أسرتيهما.


من جانبها، نهت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى رئيس الهيئة بقلوبٍ يعتصرها الألم، ونفوسٍ يملؤها الحزن والأسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، ابنةً من بناتها المخلصات، وعضوةً جليلة من عضواتها، وهي المستشارة سهام صبري الأنصاري رئيس النيابة بالنيابة الإدارية بقنا القسم الثاني، والتي وافتها المنيّة قي ساعة متأخرة من ليلة أمس، إثر حادث تصادم أليم أثناء أدائها لواجبها الوطني في الإشراف على انتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا.


وقالت الهيئة في بيان لها: «لقد رحلت فقيدتنا وهي تؤدي رسالتها في خدمة الوطن، ثابتةً على عهدها، صادقةً في انتمائها، مضحيةً بوقتها وجهدها، لتظل قيم النزاهة وسيادة القانون راسخةً في وجدان هذا الوطن.. رحلت وهي في موقع الشرف والمسئولية، لتسطر بوفاتها صفحةً مؤثرة في سجل العطاء، وتقدم مثالًا خالدًا لمعنى الإخلاص في العمل العام، والنيابة الإدارية، إذ تنعى فقيدتها الغالية، تؤكد أن ما قدمته من تفانٍ وإخلاص سيظل محل تقدير واعتزاز، وأن ذكراها ستبقى حاضرةً في ضمير الهيئة ووجدان أعضائها.


كما وجه المستشار رئيس الهيئة، بمتابعة المصابين وحالتهم الصحية، من معاونتي اللجنة الانتخابية اللائي كن مصاحبات للمغفور لها الزميلة خلال الحادث، وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير في كافة الاجراءات لأسرة المغفور لها بإذن الله الزميلة الراحلة، وإذ تتقدم الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتها الكريمة، وزملائها، ومحبيها، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالخارج التصويت انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

كنيسة

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

طب الزقازيق

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

عمرو أديب ومحمود العسيلي

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد