قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

لوهلة ظننا  أننا قد أُصيبنا بالملل من الحديث وسرد قصص وحكايات ملوك وملكات مصر الفرعونية القديمة ولكن فجأة وبدون سابق إنذار تظهر لنا قصة مشوقة لملك عظيم وتقلب جميع الموازين وتجعلنا نريد معرفة المزيد أكثر وأكثر عن تاريخ مصر الفرعونية القديمة وأبرز الملوك والملكات وبالأخص أننا منذ فترة على تواصل مع ملوك الأسرة الثانية والعشرين ويجب أن تكتمل الحكاية.

وجاء دور الملك أوسركون الثاني، هو خامس ملوك الأسرة الثانية والعشرين في مصر القديمة، وابن الملك تكلوت الأول والملكة كاپس. تزوج الملكة أوسركون الملكة كاروماما، وكانت الملكة كارماما من أشهر زوجات الملك  اوسركون.


وكانت كاروماما أمًا لولدين وثلاث بنات على الأقل إست‌إم‌خب، هي المعروف أنها والدة لابنة اسمها تجس‌باست‌پرو، والتي كانت متزوجة من كبيير كهنة پتاح تكلوت ، دجدموت‌إساخ الرابعة
دجدموت‌إساخ الرابعة، هي والدة كبير كهنة آمون نملوت  بدوره، كان نملوت ج والداً لتكلوت ، الذي حكم لاحقاً باسم تكلوت الثاني.
موت‌ماحت إحدى زوجات اوسركون الثاني.
ومن أنجال اوسركون أيضا المسجلين الآخرين:الأمير شوشنق ، وكان كبير كهنة پتاح.


الأمير حورنخت، وكان كبير كهنة آمون في تانيس. عينه والده اوسركون الثاني كبيراً لكهنة آمون في تانيس لتعزيز سلطته في مصر السفلى؛ ومع ذلك، كان من الواضح أن هذه كانت خطوة سياسية حيث توفي حررنخت قبل أن يبلغ العاشرة من عمره.
الأميرة تاشاخپر، ربما كانت زوجة الآلهة آمون في عهد تكلوت الثالث.
الأميرة كاروماما ج، من المحتمل أنها هي نفسها كاروماما مري‌موت، زوجة الإله آمون.


الأميرة تاعي‌مـِر
من بين الأنجال المحتملين الآخرين المنسوبين إلى اوسركون الثاني خليفته شوشنق الثالث وابنة الملك تنت‌سـِپـِح ، زوجة القائد پتاح‌أودجان‌خـِف، ابن نملوت ج، وبالتالي حفيد اوسركون الثاني.
حكم الملك أوسركون مصر حوالي عام 872 ق.م. حتى 837 ق.م. من تانيس، عاصمة الأسرة. بعد خلافته والده، واجه الحكم المنافس لابن عمه، الملك حرسيسي آ، الذي سيطر على كل من طيبة وواحة مصر الغربية. خشي اوسركون من التحدي الخطير الذي يمثله حكم حرسيسي لسلطته، لكن عندما توفي حرسيسي عام 860 ق.م.، ضمن اوسركون الثاني أن هذه المشكلة لن تتكرر من خلال تعيين ابنه نملوت ج في منصب كبير كهنة آمون في طيبة. أصبح ابنه الأصغر شوشنق كبير كهنة پتاح في منف. في هذه الفترة من تاريخ مصر، كانت السلطة الدينية والسياسية لا يمكن فصلهما على الإطلاق.


وعلى الرغم من براعته في التعامل مع الأمور الداخلية، اضطر اوسركون إلى أن يكون أكثر عدوانية على الساحة الدولية. إن القوة المتنامية لآشور تعني زيادة تدخل الأخيرة في شؤون إسرائيل وسوريا وهي مناطق تقع ضمن النفوذ المصري. عام 853 ق.م.، قاتلت قوات اوسركون، في تحالف مع قوات إسرائيل وجبيل، جيش شلمنصر الثالث في معركة قرقر مما أدى إلى توقف التوسع الآشوري في كنعان، لفترة وجيزة.

نجد في تل بسطة باباً ضخماً منحوتاً من الجرانيت يخلد الإحتفال باليوبيل الملكي لهذا الملك، وفي تانيس وتل بسطة كذلك عثر على عدد من الأعمدة النخيلية الدقيقة الصنع التي اقتلعت من مدينة بي رعمسيس وامتلأت باسمه، والتي تبين كذلك تنحية الإله ست وتحريم عبادته، وأيضا النقوش الجميلة المنحوتة على جدران المقبرة التي أعاد تجهيزها لنفسه في تانيس، والمدفن الذي بناه في مدينة منف لابنه الأكبر الذي كان كبيراً لكهنة پتاح. ومن تذكارات سكرتيره الخاص المدعو "حورمس"، ومن القطع الجنائزية للأمير حورنخت كبير كبير آمون الذي دفن في تانيس تشكلت باقة منتقاة من الفنون التطبيقية الرائعة. شيد اوسركون الثاني مقصورة في طيبة عهد بإدارتها لأحد أبنائه الآخرين هو نملوت كبير كهنة آمون. كما كلف حفيده نائب الملك في كوش بإصلاح وترميم المعبد الرئيسي في إلفنتين.

حوالي عام 837 ق.م، توفي أوسركون الثاني ودُفن في المقبرة NRT I في تانيس. يُعتقد حاليًا أنه حكم لأكثر من 30 عامًا، وليس 25 عامًا فقط كما تم تفسيره سابقًا. كان يُعتقد أن الملك احتفل بأول يوبيل سـِد في عامه 22، لكن تـريخ حـِب-سـِد في معبده الكبير في بوباستس تالف ويمكن قراءته أيضًا على أنه العام 30، بحسب ما يشير إدوارد ونت.حقيقة أن حفيد هذا الملك، تكلوت ، خدم كبير كهنة آمون في طيبة-كما تثبت جدران المعبد ج المنقوشة تعم فرضية فترة حكم أطول لاوسركون الثاني.

لقد ثبت مؤخرًا أن نص منسوب النيل 14 (المؤرخ بالسنة 29 من حكم أوسرماع‌ترع ستپ‌إن‌آمون) ينتمي إلى اوسركون الثاني على أسس پاليوگرافية.تشير هذه النتيجة إلى أن اوسركون الثاني على الأرجح احتفل بأول حـِب-سـِد في عامه الثلاثين كما كان الحال تقليديًا مع ملوك العصر الليبية، مثل شوشنق الثالث وشوشنق الخامس. بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي نصب العام 22 من حكمه على أي ذكر لأي احتفالات بحـِب-سـِد في تلك السنة، كما هو متوقع.

في حين أن طول مدة حكم اوسركون الثاني الدقيق غير معروف، فإن بعض علماء المصريات، مثل يورگن فون بِكِرات في كتابه لعام 1997 التسلسل الزمني للفراعنة المصريين واقتراح أيدان دودسون فترة حكم تتراوح بين 38 و39 عامًا. ومع ذلك، لم يتم التحقق من هذه الأرقام الأعلى بكثير من خلال الأدلة الضخمة الحالية. يقدر جرارد بروكمان حكم اوسركون الثاني بمدة أقصر قليلاً تبلغ 34 عامًا. عالم المصريات الإنگليزي كنيث كتشن، في مقال بعنوان "مصر والشام" نُشرت عام 2006، يقبل الآن أنه إذا تم نسب نص منسوب النيل 14 بشكل صحيح إلى العام 29 من حكم اوسركون الثاني، فيجب تعديل الإشارة إلى يوبيل مهرجان سـِد لاوسركون من العام 22 إلى العام 30. يقترح كتشن أن اوسركون الثاني توفى بعد ذلك بوقت قصير، في عامه الحادي والثلاثين.

جادل ديڤد أستون بشكل مقنع في الورقة JEA 75 بأن اوسركون الثاني خلفه شوشنق الثالث في تانيس وليس تكلوت الثاني سي-إيسي كما افترض كتشن لأنه لم يتم العثور على أي من آثار تكلوت الثاني في مصر السفلى حيث ذُكر ملوك تانيسيين حقيقيين آخرين مثل اوسركون الثاني وشوشنق الثالث وحتى پامي الذين لم يعمروا طويلاً (6-7 سنوات) على لوحات التبرع وجدران المعبد و/أو الوثائق السنوية.الوثائق الوحيدة التي تذكر الملك تكلوت هنا مثل المقبرة الملكية في تانيس، لوحة تبرع للعام التاسع من بوباستس وجعران على شكل قلب يحمل اسم "تاكلوت مري‌آمون" - تُنسب الآن حصريًا إلى الملك تكلوت الأول. لاحظ عالم المصريات الإنگليزي إيدان دودسون في كتابه الصادر عام 1994 بعنوان "المقتنيات الكانوپية لملوك مصر"، أن شوشنق الثالث بنى "جدارًا فاصلًا، بمشهد مزدوج يظهر اوسركون الثاني" ونفسه "كل منهما يعبد إلهًا لم يذكر اسمه" في ردهة مقبرة اوسركون الثاني. ويخلص دودسون إلى أنه في حين يمكن للمرء أن يجادل بأن شوشنق الثالث أقام الجدار لإخفاء تابوت اوسركون الثاني، فإنه لم يكن من المنطقي أن يقوم شوشنق بإنشاء مثل هذا النقش المتقن إذا كان تكلوت الثاني قد حكم بالفعل بينه وبين اوسركون الثاني في تانيس لمدة 25 عامًا، هذا ما لم يكن شوشنق الثالث الخليفة المباشر لاوسركون الثاني. ومن ثم، لا بد أن شوشنق الثالث كان يرغب في الارتباط بسلفه - اوسركون الثاني. وبالتالي، فإن قضية تنصيب تكلوت الثاني كملك للأسرة الثانية والعشرين وخليفة لاوسركون الثاني، تختفي، كما يشير دودسون. كما أيد علماء آخرون مثل جرارد بروكمان وكارل يانسن ڤينكلن بقوة هذا الموقف. كتب جرارد بروكمان في مقال نشر في GM عام 2005 أنه "في ضوء الأدلة الأثرية وعلم الأنساب"، فإن التسلسل الزمني لأستون لترتيب ملوك الأسرة الثانية والعشرين "يفضل بشدة" على التسلسل الزمني الذي وضعه كتشن.

في 27 فبراير 1939 اكتشف عالم المصريات الفرنسي پيير مونتيه مقبرة اوسركون الثاني الملكية المنهوبة بالكامل في تانيس. وكشفت أن اوسركون الثاني دفن في تابوت ضخم من الجرانيت بغطاء منحوت من تمثال من عصر الرعامسة. لم يتبق في المقبرة المسروقة سوى بعض أجزاء من تابوت على شكل رأس صقر وجرار كانوپية للتعرف عليه. على الرغم من أن المقبرة قد نُهبت في العصور القديمة، إلا أن المجوهرات المتبقية "كانت ذات جودة عالية لدرجة أنه كان لا بد من مراجعة المفاهيم الحالية لثروة الأسرتين الشماليتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين".

الملك اوسركون الثاني ملوك الأسرة الثانية والعشرين الملك تكلوت الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على تصريحات الرجوب الفلسطيني

الجزيرة

الجزيرة 2 يختتم العام باستضافة البطولة التنشيطية كابيتانو مصر وFc للألعاب الإلكترونية

وزارة الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل» لتكريم أصحاب المعاشات

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد