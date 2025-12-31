مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الأخير في 2025، لمتابعة عدد من الملفات.

وعقب انتهاء اجتماع الوزراء، يعقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز قرارات الحكومة اليوم، والموقف من عدد من القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات واستفسارات الصحفيين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماعات مهمة أبرزها: متابعة آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، أعقبه لقاءً مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مختتمًا الاجتماعات باستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان.