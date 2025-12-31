عقد عمل بشركة ملابس جاهزة استجابةً لاستغاثة سيدة من المحلة

سلم المهندس نهاد عبدالمعطي – وكيل وزارة العمل بالغربية، عقد عمل للمواطنة أميرة طارق أبو شوبة، “28 سنة” بشركة الشيماء للملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى ..

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على توفير فرص عمل لائقة تضمن حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا، بما يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وكيل وزارة العمل بالغربية أن المديرية مستمرة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والتعامل معها بكل جدية وسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.