قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
لغز مأساوي في أسيوط .. العثور على جثـ.ـة طفـ.ـل وإصابة ابن عمه بآثار شنق وضرب
نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن
الزمالك يُجهّز مُبكرًا لرحلة الكونغو برازافيل خوفًا من تكرار أزمة زامبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب الجماهير كان له تأثير مباشر على نتيجة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على أن حضور المشجعين كان كفيلًا بتغيير النتيجة لصالح القلعة البيضاء.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"لو كان الجمهور حاضرًا في مباراة اليوم، لفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، فالكرة في الأساس للجماهير، ودعمهم يصنع الفارق".

وأضاف: "الزمالك خاض خمس مباريات متتالية بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، في حين أن الأهلي سبق أن تم تأجيل 16 مباراة له، كما أن الأهلي في آخر سبع مباريات كان يلعب كل أربعة أيام، بينما كان الزمالك يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما تسبب في إرهاق واضح للاعبين".

وتابع: "ضغط المباريات أحد أهم أسباب خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، كما أن الفريق لا يضم عددًا كافيًا من اللاعبين القادرين على خوض مباراة كل ثلاثة أيام بنفس الكفاءة".

وأشار نصار إلى أن المدير الفني كان يجب أن يبدأ بعمر جابر في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن أزمة الزمالك الحقيقية تكمن في غياب البدائل الجاهزة، قائلاً: "مشكلة الزمالك أنه لا يملك بدلاء بنفس المستوى".

وأبدى تعجبه من رحيل بعض العناصر المهمة، مضيفًا: "لا أعرف سبب رحيل ناصر ماهر ودونجا، وعلى مجلس الإدارة الحالي أن يرحل، وأتمنى أن يتولى إدارة الكرة في الزمالك أبناء اللعبة، فنجاح الأهلي يعود إلى أن رئيس النادي محمود الخطيب لاعب كرة قدم سابق".

وأوضح أن دونجا لاعب قوي جدًا، وتأثر الفريق برحيله، فيما وصف أحمد حمدي بأنه لاعب جيد لكنه لا يجيد الاختراق.

وفيما يتعلق بالأحداث داخل الملعب، شدد نصار على ضرورة معاقبة حسام عبدالمجيد بسبب انفعاله على عبدالله السعيد، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ في حق لاعب كبير، وأضاف: "أؤيد انفعال عبدالله السعيد في هذه الواقعة".

وعن المنافس، قال: "سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويستحق الفوز على الزمالك، لكنه من الصعب أن ينافس على لقب الدوري المصري، بينما أراه قادرًا على التتويج بكأس مصر".

واختتم نصار تصريحاته بالتأكيد على أن احتلال الزمالك المركز الأول أو الثاني في الدوري المصري الممتاز يُعد أفضل من التتويج ببطولة الكونفدرالية، من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك خسارة الزمالك عفت نصار سيراميكا كليوباترا غياب الجماهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

أرشيفية

سموتريتش يعلن خطة لإلغاء «أوسلو» وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية

فلسطين

فلسطين وسلوفاكيا تبحثان آخر التطورات الفلسطينية

أرشيفية

المكسيك تكتفي بصفة مراقب في مجلس ترامب للسلام وترفض العضوية الكاملة

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد