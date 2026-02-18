عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب الجماهير كان له تأثير مباشر على نتيجة مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، مشددًا على أن حضور المشجعين كان كفيلًا بتغيير النتيجة لصالح القلعة البيضاء.

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"لو كان الجمهور حاضرًا في مباراة اليوم، لفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، فالكرة في الأساس للجماهير، ودعمهم يصنع الفارق".

وأضاف: "الزمالك خاض خمس مباريات متتالية بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، في حين أن الأهلي سبق أن تم تأجيل 16 مباراة له، كما أن الأهلي في آخر سبع مباريات كان يلعب كل أربعة أيام، بينما كان الزمالك يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما تسبب في إرهاق واضح للاعبين".

وتابع: "ضغط المباريات أحد أهم أسباب خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، كما أن الفريق لا يضم عددًا كافيًا من اللاعبين القادرين على خوض مباراة كل ثلاثة أيام بنفس الكفاءة".

وأشار نصار إلى أن المدير الفني كان يجب أن يبدأ بعمر جابر في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن أزمة الزمالك الحقيقية تكمن في غياب البدائل الجاهزة، قائلاً: "مشكلة الزمالك أنه لا يملك بدلاء بنفس المستوى".

وأبدى تعجبه من رحيل بعض العناصر المهمة، مضيفًا: "لا أعرف سبب رحيل ناصر ماهر ودونجا، وعلى مجلس الإدارة الحالي أن يرحل، وأتمنى أن يتولى إدارة الكرة في الزمالك أبناء اللعبة، فنجاح الأهلي يعود إلى أن رئيس النادي محمود الخطيب لاعب كرة قدم سابق".

وأوضح أن دونجا لاعب قوي جدًا، وتأثر الفريق برحيله، فيما وصف أحمد حمدي بأنه لاعب جيد لكنه لا يجيد الاختراق.

وفيما يتعلق بالأحداث داخل الملعب، شدد نصار على ضرورة معاقبة حسام عبدالمجيد بسبب انفعاله على عبدالله السعيد، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ في حق لاعب كبير، وأضاف: "أؤيد انفعال عبدالله السعيد في هذه الواقعة".

وعن المنافس، قال: "سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويستحق الفوز على الزمالك، لكنه من الصعب أن ينافس على لقب الدوري المصري، بينما أراه قادرًا على التتويج بكأس مصر".

واختتم نصار تصريحاته بالتأكيد على أن احتلال الزمالك المركز الأول أو الثاني في الدوري المصري الممتاز يُعد أفضل من التتويج ببطولة الكونفدرالية، من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.