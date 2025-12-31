رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن رئيس الأركان الروسي، أن بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026.

وزعمت سلطات دونيتسك الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على مواقع سيطرتها في المقاطعة، فيما أفادت سلطات زابوروجيا الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي على المقاطعة.

كذلك قالت سلطات خاركيف الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي استهدف المقاطعة.

وخلال ذلك قال المبعوث الروسي كيريل دميترييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يفشل في مساعيه من خلال اللجوء إلى الحيل لإطالة أمد الصراع.