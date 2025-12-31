غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله الفلسطينيين في كل مكان من الأراضي المحتلة، وليس فقط في غزة التي يذيقها ويلات الإبادة الجماعية، بل في الضفة الغربية كذلك.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت في عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينيا، بينما اعتقلت 7400 آخرين.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين في اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء في جنين.

كما بدأت جرافات الاحتلال عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، فيما قامت قوات احتلال إسرائيلي باقتحام مدينة الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي القطاع المحاصر، شن الاحتلال غاراته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف مبانٍ داخل مناطق انتشاره شمال غربي مدينة رفح، في وقت أفاد فيه مجمع ناصر الطبي بسقوط مصاب بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال في بني سهيلا شرقي خان يونس.

