تايلاند تطلق سراح 18 جنديا كمبوديا أسرتهم منذ يوليو الماضي

أعلنت حكومتا تايلاند وكمبوديا، يوم الأربعاء، إطلاق سراح 18 جندياً كمبودياً تم أسرهم في يوليو، وذلك بعد وقف إطلاق نار جديد بين الجارتين استمر لأكثر من ثلاثة أيام عقب أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية.

صرح وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا للصحافة الدولية:"أستطيع أن أؤكد أن جنودنا الأبطال الثمانية عشر قد وصلوا سالمين إلى الأراضي الكمبودية في حوالي الساعة العاشرة صباحاً (03:00 بتوقيت جرينتش)"،

وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية أيضاً عودة الجنود الـ 18 إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك تم "كدليل على حسن النية وبناء الثقة"، وفقاً لبيان صادر عنها.

قال فوينج في، والد أحد الجنود العائدين "أنا سعيد للغاية. لا أطيق الانتظار لرؤيته. أفتقده كثيراً".

وقال إنه سيرحب بعودة ابنه إلى العاصمة بنوم بنه.

اتفقت الدولتان الجارتان في جنوب شرق آسيا على هدنة يوم السبت، منهيتان بذلك القتال على حدودهما والذي أسفر عن مقتل العشرات وتشريد أكثر من مليون شخص.

بموجب الهدنة، تعهدت كمبوديا وتايلاند بوقف إطلاق النار، وتجميد تحركات القوات، والتعاون في جهود إزالة الألغام على طول حدودهما المتنازع عليها.

واتفقوا أيضاً على السماح للمدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.